Vil du gerne undgå den dyre elregningen? Sådan sparer du på strømmen

SPONSORERET INDHOLD: Vidste du, at der er forskel på elpriserne på forskellige tidspunkter af dagen? Derfor kan du med fordel tænke over, hvordan og hvornår du bruger dine elektriske apparater. Læs meget mere her.

Du fik sikkert lidt af et chok sidste gang, din elregning kom ind ad døren. Elpriserne er steget markant det seneste stykke tid, og det er i den grad noget, der kan mærkes i de fleste danske hjem. Derfor er det selvfølgelig en god idé at tænke over dit strømforbrug, hvis du gerne vil spare penge på el. Det kan du blandt andet gøre ved at nedsætte dit elforbrug mellem klokken 17 og 20.

At spare penge er ikke det eneste incitament til at spare på strømmen. Det er ligeledes en stor miljøbelastning, at vi bruger så store mængder strøm. Hvis du gerne vil være træffe mere miljøvenlige valg i din hverdag, så er forbruget af strøm et godt sted at starte. Hvis du er interesseret i at vide mere, hvordan dit hjem kan blive energioptimeret, så gå ind på Brunata.dk. De har mere end 100 års erfaring i at energioptimere danske hjem. Læs mere om Brunata.

Vask med omtanke

En af de vigtigste ting, du kan gøre, for at nedsætte dit energiforbrug er at vaske tøj med omtanke. Vær opmærksom på graderne, du vasker på. Hvis du vasker på 30 grader i stedet for 60, så kan du spare mere end halvdelen af strømmen. Derudover er det en god idé at vaske kortere programmer, og bruge sin tørretumbler så lidt som muligt, hvis man gerne vil spare på energien.

Husk at slukke dine apparater

En anden afgørende ting at huske er at slukke for apparater, der ikke er i brug. De bruger utroligt meget strøm, selv når de ikke er i brug. Det gælder alt lige fra fjernsyn til spilkonsoller og højtalere. Det gælder selvfølgelig også lys, der gerne skal slukkes, når man ikke skal bruge det.

Vær opmærksom på køkkenet

Køkkenet er en af de største energislugere. Her er der mange små ting, man kan gøre, for at mindske sit forbrug. Det kan fx være først at tænde ovnen, når maden skal sættes ind. Det kan også være at være opmærksom på kun at koge tilstrækkeligt vand og huske at bruge et låg. Det kan spare op til 30 procent af strømforbruget. Hvis du skal optø frysevarer, så er det en god idé at gøre det i køleskabet.

Luft ordentlig ud

Det er altid godt at lufte godt ud mellem to til tre gange om dagen fremfor at have et enkelt vindue åbent. Hvis du har et vindue åbent i længere tid, så vil vægge og overflade blive kølet grundigt ned, og du vil skulle bruge ekstra strøm på at varme disse overflader op igen.