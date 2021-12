Velfortjent juleferie

På tre uger har IF Stadion slået de tre andre tophold i rækken. Søndagens sejr viser et stærkt hold

Af Gitte Ganderup

Søndagens kamp mod TIK Taastrup var en topkamp i herrehåndboldens 2. division for IF Stadions herrer. De klarede opgaven og tog de to point.

Kampen blev fløjtet i gang foran de små 100 fremmødte herunder en række af klubbens sponsorer som var inviteret til topbrag.

TIK Taastrup er kendt for at have 1. divisionsspillere og også denne søndag, men det var ikke nok idet de lod Stadion bryde igennem forsvaret. Selvom de gule var foran det meste af 1. halvleg, føltes føringen ikke sikker, da den konstant bølgede frem med blot et eller to måls føringer.

Første halvleg sluttede da også med, at Taastrup fik lavet nogle gode kontraangreb og det var målmand Tobias Horne som sikrede, at Stadion kunne gå til pause på 12-12.

Efter weekendens kampe ligger IF Stadion på 1. pladsen men meget tæt på HØJ 2 som ligeledes har 18 point efter 10 kampe med en målforskel på 66.

TIK har 14 point på 4. pladsen pt og TMS Ringsted a/s 2 har 16 point. Det er altså tæt i toppen her inden jul.

Ved start af 2. halvleg stod de gule klar med en frisk formaning om at løbe mere og fortsætte med det hårde forsvar.

Det vidste sig desværre ikke fra starten og Taastrup kom hurtigt foran. Frederik Høyer, ny mand på holdet og i angrebet, tog sagen i egen hånd med et par mål og ligeledes med indspil til Jakob Stork.

Samtidigt fandt Tobias Horne gearet og bankede redningsprocenten op på 53. Da der samtidigt var tomt mål et par gange hos TIK, satte han såmænd også sig selv på måltavlen.

Efterhånden begyndte det at ligne en sikker sejr og med 10 minutter igen var stillingen 23 – 18 til et hold som på ingen måde virkede hverken trætte eller selvtilfredse.

Rasmus Bjørn leverede fortsat mål, Taastrup fik ikke et ben til jorden og det udviklede sig til en formalitet at kampen skulle afsluttes.

Sejren endte på 27 – 21 og Stadion går til julepause et skridt nærmere oprykning og vel vidende, at de på tre uger har vundet over de tre andre tophold i rækken.

Til januar venter de svære kampe igen. Første kamp er mod Furesø som pt er nr. 11 i rækken. Næste hjemmekamp er den 16. januar hvor Energicenteret tager imod HØJ 2 der altså pt er en absolut nær konkurrent.