Undersøgelsen udvides med forsøg i vindtunnel

Arkivfoto

Fortsat arbejde med plan for evakuering af beboernes i SAB´s 10 højhuse

Af Erik Fisker

Undersøgelsen af stabiliteten i boligselskabet SAB´s højhuse på Bellahøj omfatter nu alle 10 højhuse, og undersøgelserne udvides med vindtunnelforsøg, der skal vise, hvilke vindhastigheder husene kan tåle. Undersøgelsen forventes afsluttet midt i januar 2022.

Oprindeligt var det angivet, at der ville være risiko for bygningernes stabilitet ved vind af orkanstyrke – og dermed evakuering af beboerne, men efter at KAB (der administrerer for SAB) har holdt møde i sidste uge med sine rådgivere, meddeler KAB beboerne, at der kan blive varslet ved lavere vindhastigheder end orkan. Rådgiverne har skønnet, at vindretningen har stor betydning. Hvis vinden kommer fra nord eller syd, kan der være risiko ved storm, og hvis vinden kommer fra vest eller øst, kan der være risiko ved stærk storm.

I tilfælde af evakuering af beboerne, skal alle beboere forlade husene.. Denne besked sendes til beboerne på sms og ved opslag i opgangene, efter planen senest 48 timer før en eventuel evakuering. Beboerne skal kun medbringe personlige ejendele samt evt. husdyr, og myndighederne anviser et sted til ophold, sandsynligvis etableres der et evakueringscenter i Grøndal MultiCenter. Man kan dog også være hos venner eller familie.

Hvis husene rømmes, vil der blive sat vagter ved indgangene.

Baggrunden for den aktuelle usikkerhed om højhusenes stabilitet er, at der i forbindelse med projekteringen af en renovering af husene, er fundet fejl i de oprindelige beregninger af konstruktionerne. Dette har SAB/KAB vidst længe, og to firmaer har projekteret et forstærkningsprojekt, og ved en nøjere gennemgang af projektet, er der udtalt tvivl om husenes stabilitet.

De rådgivende firmaer peger også på, at der kan være problemer med robustheden ved en længerevarende lejlighedsbrand – hvorfor også brandsikkerheden nu undersøges nærmere.

Der afholdes informationsmøder for beboerne igen i januar 2022.

Allerede i 2016 besluttede beboerne på et afdelingsmøde, at der blev afsat økonomi til at undersøge husenes konstruktion og bæreevne.

Fem år senere i sommeren 2021 kom det rådgivende ingeniørfirma så med rapporter og et forslag om forstærkning af husene. Ved en nøjere gennemgang af forstærkningsprojektet, har en uvildig rådgiver imidlertid udtalt tvivl om husenes stabilitet.