Tre gode a-kasser

De fleste danskere har en a-kasse, da det er de færreste, der vil kunne klare sig uden dagpenge, hvis de pludselig skulle blive tvunget ud i ledighed. Det er også den funktion, de fleste tænker på og vægter højst, når det kommer til a-kassen. At de skaber økonomisk sikkerhed. Det er dog ikke det eneste, man kan bruge en a-kasse til. Der er nemlig flere fordele ved at have en a-kasse. Selvom muligheden for at få udbetalt dagpenge, hvis man bliver ledig, hurtigt bliver overskyggende.

Foruden retten til dagpenge kan a-kassen forsyne dig med fagrelevante kurser, karriererådgivning og hjælp til jobsøgning. Det er muligt at udvikle bestemte kompetencer, hvis man kan se, at virksomhederne efterspørger noget særligt. A-kassen er altså med til at hjælpe dig videre i dit arbejdsliv, hvis du er blevet ledig eller ind på arbejdsmarkedet, hvis du er nyuddannet.

A-kasser er forskellige, og de retter sig gerne mod et særligt fag eller særlige faggrupper. Det er derfor vigtigt, at du vælger en a-kasse der passer til din arbejdssituation. På den måde får du mest muligt ud af din a-kasse. Der er mange at vælge imellem, og det måske være svært at afgøre, hvilken der giver mest mening. Her følger tre populære a-kasser, som retter sig mod forskellige faggrupper.

Ase a-kasse

Ase a-kassen og fagforeningen henvender sig især til selvstændige og freelancere. Det er den a-kasse i Danmark med størst tilknytning af iværksættere. Derfor er Ase specialiseret i de udfordringer, der knytter sig til at være selvstændig og freelancer. I den forstand knytter denne a-kasse sig ikke som sådan til et fag eller en faggruppe men nærmere til en måde at arbejde på. Ase er en populær a-kasse, som talte hele 145.000 medlemmer tilbage i 2019. Det er formentlig kun vokset siden da. Ase er et oplagt valg, hvis du arbejder som freelancer eller du er på vej ud i et arbejdsliv, hvor den arbejdsform er sandsynlig.

Magistrenes a-kasse

Magistrenes a-kasse er, som navnet indebærer, især henvendt til humanister og scient.er. Altså folk med akademisk uddannelse og baggrund. Men a-kassen er faktisk åben for alle. De har dog i særdeleshed specialiseret sig i arbejdsmarkedet for humanistisk uddannede kandidater, og er derfor bedst egnede til at vejlede denne gruppe. Denne a-kasse tilbyder et stort udvalg af oplagte kurser og kalenderen er ofte godt fyldt op. Der er både kompetenceudviklende og konkrete og mere åndelige tilbud. Så ligegyldigt hvad man kunne have behov for i ledighed eller jobsøgning, så kan man her finde et bredt udvalg af inspirerende kurser.

Krifa a-kasse

Krifa står for Kristelig Fagforening, og tilbyder medlemskab til alle lønmodtagere. I denne a-kasse er der altså ikke nogen særlig eller nødvendig tilknytning nødvendig. Krifa tilbyder derfor en tværfaglig a-kasse, som rummer alle brancher. Det kan være rart og oplagt, hvis man ikke ønsker at se sig fanget i en særlig branche.