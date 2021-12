Skal du få en lang juleferie til at gå på ingenting? Sådan kan du underholde dig selv

SPONSORERET INDHOLD: Det er dejligt at have ferie, men på et eller andet tidspunkt banker kedsomheden på døren. Når du ikke lige spiser julesild og spiller pakkeleg, er der ikke så meget at foretage sig, og så kan det pludselig føles som en evighed at skulle igennem en lang juleferie. Læs her, hvordan du kan holde kedsomheden fra døren i din juleferie.

Når man sidder derhjemme i sin varme stue indimellem de mange, tunge julemåltider, kan man godt føle sig lidt lad, derfor skal du op i omdrejninger, så du får mere energi. Kom op af sofaen og ud i naturel, eller find på noget spændende at lave derhjemme, som du ikke har prøvet før.

Kom ud ad døren

Det er vigtigt, du kommer udenfor en gang imellem og får gang i blodomløbet. Tag på en lang tur i skoven eller stå på skøjter. Tag med ungerne i legeland eller bliv blæst omkuld af den kolde havluft. Du kan også tage på julemarked eller opsøge andre aktiviteter, hvor du får lov at bevæge dig. Så længe du kommer ud ad døren og får pulsen op, er det ikke så vigtigt, hvad det er, du foretager dig. Bare det at komme ud i den friske luft vil utvivlsomt kvikke dig op, så du kan fortsætte med at julehygge, når du kommer hjem igen.

Kom ind i varmen

Juleferien er altid en god undskyldning for at lave hyggelige indendørsaktiviteter. Når du er kommet hjem fra din gåtur, kan du tænde op i pejsen, sætte din yndlingsjulemusik på og ellers skrue op for råhyggen. Hjemmebag er altid en sikker vinder. Nu har du jo også god tid til at få det gjort. Se en god film med familien eller læg et puslespil. Hvis I begynder at kede jer, kan I også lave indendørsaktiviteter udenfor hjemmets fire vægge. I kan for eksempel besøge Brønshøj vandtårn, hvor der foregår forskellige arrangementer hen over julen. I kan også tage til julekoncert eller gå i biografen. Sådan en hyggedag kan sluttes af med en varm kop kakao på en café.

Gør noget vildt

Hvis du virkelig vil ruske op i posen, skal du gøre noget, som du aldrig i din vildeste fantasi havde troet, du ville gøre. Prøv for eksempel vinterbadning, spred lidt juleglæde og inviter en hjemløs indenfor til middag. Det vil i hvert fald gøre din juleferie mere spændende, end den nogensinde har været før.

Gør, hvad du har lyst til

Selvom juleferien kan føles lang, så er det også en rig mulighed for at se alle dine venner. Inviter alle dem, du holder af, og nyd, at du har tid til at gøre lige, hvad du har lyst til.