Skærpede strafzoner i udvalgte områder

Politiet skruer yderligere op for indsatsen mod banderne og indfører skærpede strafzoner på baggrund af de seneste dages skyderier. I dag er en række adresser ransaget, herunder i Husum/Tingbjerg og der er også sket anholdelser

Af Gitte Ganderup

I de områder af Husum og Tingbjerg hvor der allerede var indført visitationszoner, skruer Københavns Politi nu yderligere på knapperne og indfører skærpede strafzoner. Den nye skærpelse betyder, at der i de næste 14 dage fra i dag kan idømmes op til dobbelt straf for kriminalitet i zonerne. I zonerne er der sket anholdelser i dagens ransagningsaktion.

I en skærpet strafzone kan straffen for visse former for kriminalitet stige til det dobbelte i forhold til gældende praksis. Det gælder fx i sager om våbenbesiddelse eller vold.

Skærpelsen kommer oveni de visitationszoner, som allerede giver politiet mulighed for at visitere på hvad man kan kalde et lidt løsere grundlag end normalt.

Formålet med at etablere de skærpede strafzoner er at forhindre fremtidig utryghedsskabende kriminelle handlinger. Samtidig er zonerne endnu et værktøj til at få genskabt trygheden i områderne, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

– Den seneste uges skyderier er fuldstændig uacceptable. Situationen kan skabe utryghed for borgere, der bor og færdes i områderne. Det er vores vigtigste opgave som politi at sikre orden, tryghed og sikkerhed for borgerne, og derfor indfører vi nu skærpede strafzoner i de to områder, siger politidirektør Anne Tønnes.

Ransagninger

Derudover er en række adresser i dag blevet ransaget i en koordineret indsats mellem Københavns, Vestegnens, Midt- og Vestsjællands og Nordsjællands Politi mod organiserede kriminelle, bandegrupperinger og personer med relation til disse. Det sker efter den seneste uges skyderier.

Københavns Politi kan ikke komme dagens aktion nærmere end at bekræfte, at der var været aktivitet i 2700. Ransagningerne er sket i flere politikredse men med vægt på hovedstadsområdet, og det drejer sig om cirka 25 adresser, hvor der er sket 12 anholdelser.

Baggrunden for visitationszoner og nu også skærpede strafzoner er en række skyderier i Tingbjerg og NV, Rødovre og senest Herlev. Kort ridset op drejer det sig om:

Torsdag blev en 27-årig mand dræbt af skud på Nørrebrogade/Sorgenfrigade. To mænd blev kort efter anholdt og sidder nu varetægtsfængslet i sagen.

Dagen efter indførte Københavns Politi visitationszoner i to områder af byen, hvor vi vurderer, at de involverede grupperinger og personer holder til, ligesom vi øgede den tryghedsskabende indsats i områderne.

Fredag formiddag var der et skyderi i Rødovre, der ligeledes fik Københavns Vestegns Politi til at indføre en visitationszone, og lørdag aften var der igen et skyderi i København, denne gang på en vandpibecafé på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg, hvor en 39-årig mand blev ramt. Desuden blev to personer mandag nat ramt af skud i Herlev. Der foregår en intensiv efterforskning af alle sager.

Ud over den seneste uges skyderier vurderes det, at situationen i rocker- og bandemiljøet bl.a. har ført til, at der den 11. november blev affyret flere skud mod en gruppe, som opholdt sig ved en kiosk på Ruten i Tingbjerg, og den 16. november blev der ligeledes affyret flere skud ved en kiosk på Bisiddervej i København NV.