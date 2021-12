Sådan får du dit CV til at sidde lige i skabet

SPONSORERET INDHOLD: CV’et: Du har helt sikkert hørt om det, hvis du har sendt en ansøgning afsted til et job før. CV’et er det, som en arbejdsgiver kigger på som noget af det allerførste for at få et overblik over dine kompetencer, erhvervserfaring og uddannelse.

Af SPONSORERET INDHOLD

Skal du i gang med at skrive dit allerførste CV, eller trænger dit CV bare til en opfriskning? Så kan du med fordel læse med videre. I denne guide får du nemlig et par gode råd til, hvordan du får dit CV til at sidde lige i skabet.

Meld dig til et kursus

CV’et er noget af det første, en arbejdsgiver kigger på, og det er derfor også vigtigt, at du har styr på at skrive et godt CV. Er du helt på bar bund, og kunne du godt tænke dig at lære at skrive et CV, som kan sætte skub i din karriere? Så kan du med fordel melde dig til et kursus for ledige, der omhandler, hvordan man skriver et godt CV.

Få inspiration til dit CV af diverse skabeloner

Et godt CV er overskueligt og praktisk bygget op. For at sikre dette kan du hente inspiration fra allerede eksisterende CV’er og skabeloner. Du kan finde nyttige skabeloner på nettet, men Word har også standard CV-skabeloner, som du kan benytte dig af. Det gør det meget nemmere at gå i gang med dit CV.

Glem ikke selve jobansøgningen

Et godt og velskrevet CV kan få dig langt, men uden selve jobansøgningen bliver det svært for dig at lande drømmejobbet. Har du styr på dit CV, men mangler du at skrive din ansøgning, og ved du ikke, hvordan du skal gribe den an? Så kan du heldigvis finde masser af nyttige tips og tricks til, hvordan du får din jobansøgning til at sidde lige i skabet ligesom dit CV.