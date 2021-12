Så blev der sat (foreløbigt) punktum

Receptionen for de nye infohuse blev afholdt i Mosehuset. Foto: Jens Christian Elle

3 nye infohuse i Utterslev Mose

Af Erik Fisker

Selvom plancherne først bliver opsat i Utterslev Moses tre skiltehuse i denne uge, var tiden kommet til at fejre, at naturparken nu har fået en ny generations skilte, som ikke alene hjælper de gående og cyklisterne med at finde vej, men også fortæller indgående om mosens dyreliv, naturtyper og historie fra istid til nutid.

Rammerne for fejringen var Mosehuset, som mange har kendt som restaurant, men som det seneste årti har huset Storkøbenhavns Jagtforening. Medlemmer af Lokaludvalgets miljøudvalg, havde sammen med grafiker Michael Petersen, der er den kreative kraft bag skilteprojektet, indrettet Mosehuset med en kopi af samtlige 24 plancher i fuld størrelse.

5o besøgende deltog i fejringen, herunder en del af de fagfolk som har deltaget med at kvalificere indholdet af de mange plancher, når det gælder geologien, historien og biologien. Efter at Anni Christensen fra miljøudvalget bød velkommen på vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg holdt Michael Petersen en tale, der forklarede hvordan projektet havde taget form fra den dag han troppede op på miljøudvalgets møde, og fremlagde hvordan han forestillede sig at naturformidlingen i Utterslev Mose kunne få et gevaldigt løft og frem til denne dag hvor arbejdsgruppen kan sætte punktum for et rigtigt godt samarbejde mellem de frivillige kræfter, Lokaludvalget og Teknik- og Miljøudvalget, som Michael forklarede i sin tale.

Her står de nye huse:

Ved Edderkoppelegepladsen ved Pilesvinget 65.

Ved Midtmosen tæt ved Hareskovvej.

Ved enden af Bispebjerg Park Allé.