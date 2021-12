Ro en tur i stuen

SPONSORERET INDHOLD: Trænger du til at bevæge kroppen? Det kan være, du længe har tænkt, at det kunne være godt for dig at begynde at dyrke en form for motion, eller også vil du gerne supplere anden træning med lidt ekstra, du kan hente derhjemme.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er noget af det lækre ved fitnessmaskiner. Hvis du vælger at investere i for eksempel en romaskine eller et løbebånd, er du ikke afhængig af at skulle bevæge dig ud ad døren og ned i et fitnesscenter eller løbe i minusgrader om vinteren. Du kan bare sætte dig ind i stuen eller i det værelse, hvor romaskinen står, og så kan du ro dig en tur i ro og mag.

Et løbebånd er rigtig god for din koordination og din grundlæggende, fysiske form, men en romaskine kan også gøre rigtig meget godt. De første gange, du bruger den, vil du formentlig føle, at du lærer muskelgrupper at kende, du aldrig har mærket før, og du vil føle ømhed, der måske kan føles demotiverende, men efterhånden vil du opbygge styrke og føle, at du kommer i bedre form.

Gør det til en god vane

Du kan med fordel arbejde hen mod at gøre træningen til en rutine. Måske du tager en tur på maskinen inden du smutter på badeværelset for at tage et bad om morgenen, eller også fungerer det som en pause til hovedet, når du sætter dig på den lige efter arbejde. Det kan være motiverende at føle friheden ved at bevæge sig efter en hård dag på jobbet.

Romaskinen kræver ikke et voldsomt kendskab til styrketræning eller fitness, og hvis du lige bruger kort tid på at sætte dig ind i, at du bruger den korrekt de første gange, så du får det ind i hukommelsen, er du sådan set klar til bare at give den gas og få noget ud af træningen.