Rekordår for Mødrehjælpens julehjælp

Over 14.000 børnefamilier har søgt om julehjælp hos Mødrehjælpen i 2021. Det er rekord

Af Gitte Ganderup

Fredag den 10. december var der deadline for ansøgninger til Mødehjælpens Julehjælp. Over 14.000 børnefamilier har søgt. Det er rekord mange, og Mødrehjælpen har derfor fået ekstra brug for at samle ind, så flest muligt kan få julehjælp.

Brug for danskernes hjælp, hvis det skal blive jul for udsatte børnefamilier

Fælles for de forældre, der søger om Mødrehjælpens julehjælp, er, at de kæmper med økonomiske, sociale og helbredsmæssige udfordringer.

– De forældre, der søger julehjælp hos os, er ofte på kontanthjælp, de har sjældent det store netværk, og de kæmper med psykiske og fysiske udfordringer. Samtidig fortæller forældrene os, at de i år er ekstra ramt på økonomien, fordi priserne på dagligvarer, el og gas er steget. Med de rekordmange ansøgninger har vi derfor mere end nogensinde brug for donationer fra danskerne, hvis børnefamilierne skal kunne holde jul, siger Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen som fra 2010-2017 var borgmester for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, valgt for Socialistisk Folkeparti

Hun fortsætter:

– Nu står børnefamilierne så også over for en længere juleferie, efter regeringen meddelte, at skolerne lukker fra på onsdag. For nogle børnefamilier kan det jo være glædeligt. Men for mange af de børnefamilier, vi hjælper, betyder det desværre, at der kommer yderligere pres på julen og ikke mindst trivslen i hjemmet. Hjemmeundervisningen skal fungere, der skal købes mere mad, og børnene skal aktiveres. Det kræver både penge og personligt overskud – og det er ikke det, forældrene har mest af”.

Mulighed for jul

Mødrehjælpen fortæller om en af de familier som har søgt i en pressemeddelelse om Nicoline Normann som er 31 år og mor til fire i en sammenbragt familie.

Nicolines mand fik en hjerneskade efter en trafikulykke og er derfor førtidspensioneret. Nicoline selv er uddannet sygeplejerske og havde et godt job. Men i slutningen af 2018 fik hun en depression, som hun stadig bliver behandlet for. Derefter mistede hun sit job. I slutningen af juni sidste år faldt Nicoline uheldigt og fik et kompliceret brud i anklen, som hun siden er blevet opereret for flere gange. Det har medført mange smerter, og hun går stadig til genoptræning. Nu er hun i ressourceforløb og derfor på en lav offentlig forsørgelse.

– Jeg søgte julehjælp i 2020 og har søgt igen i år, da vi har været rigtig uheldige og ikke har penge til at holde jul. Med julehjælp fra Mødrehjælpen vil vi kunne handle ind til julemad, flæskesteg, sovs, kartofler, og børnene få en lille julegave hver, siger Nicoline Normann og fortsætter:

– December måned er hård, da vi fx ikke havde råd til en julekalender til børnene, ligesom deres kammerater får. Børnene er meget bevidste om vores økonomi og siger fx ’vi ønsker os ikke noget til jul’ eller ’jeg ville ønske vi fik nogle penge, så vi kan få noget ordentligt mad.