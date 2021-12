Radiometer støtter lokale familier

Julen kan være svær for økonomisk trængte familier, og i år er der flere ansøgninger til Røde Kors’ julehjælp end nogensinde før. Igen i år matcher Radiometer udgifterne til de familier i Brønshøj-Tingbjerg-Husum, som har søgt om støtte

Af Erik Fisker

Hvert år i december deler Røde Kors julehjælp ud til familier, der har behov for økonomisk støtte til at skabe en god jul. I Brønshøj-Tingbjerg-Husum er antallet af familier, der har søgt julehjælp, steget. I år har 100 familier søgt om julehjælp, hvilket er 16 flere end sidste år. Radiometer har igen i år valgt at matche udgifterne til julehjælp i deres lokalområde. Julehjælpen er, udover et gavekort på 800 kr. til Coop eller en færdigpakket julekurv, en håndsrækning til udsatte børnefamilier, som inviteres ind i Røde Kors’ fællesskaber.

– Behovet for julehjælp stiger år efter år, og i år har corona-situationen betydet, at langt flere har søgt hjælp. Det er en stor gave, når virksomheder som Radiometer tager hånd om deres lokalsamfund, så vi fortsat kan sikre den rigtige hjælp til trængte familier, siger organisationschef Thomas Mølgaard Andersen fra Røde Kors Hovedstaden.

Meningsfuldt at tage ansvar for lokalområdet

For Radiometer ligger bidraget til Julehjælpen i naturlig forlængelse af virksomhedens værdier om at ville gøre en forskel, fortæller president og administrerende direktør Henrik Schimmell:

– I Radiometer arbejder vi aktivt med at inkludere alle vores medarbejdere på lige fod, og det er således naturligt for os også at støtte op om, at ingen føler sig udenfor i højtiden. Desuden brænder vores medarbejdere for at gøre en forskel, og vi plejer derfor at tilbyde, at man kan bruge en arbejdsdag til at tage aktivt del i uddelingen. Igen i år er det fantastisk at se to af vores ingeniører tage denne depeche op.

De to ingeniører hedder Henrik Siiger og Henning Ljungdahl, og efter corona satte en kæp i hjulet for deres deltagelse sidste år, er de parate til at være med til at indbyde til hyggelig julestue i forbindelse med uddelingen.

– Det er meningsfuldt for os at være med til at holde Radiometers tradition om at gøre en forskel for vores lokalområde i hævd. Som fabrik og arbejdsplads fylder vi meget i lokalområdet med vores hovedkvarter lige ved Utterslev Mose, og det føles godt, at vi også giver noget tilbage, fortæller de.

Den medicotekniske virksomhed Radiometer har været førende inden for blodgasanalyse siden 1954, hvor de introducerede verdens første blodgasapparat til kommerciel brug. I dag leverer Radiometer produkter og løsninger til akutpleje i 130 lande. Virksomheden har hovedkontor på Åkandevej og tæller mere end 4.200 ansatte på verdensplan.