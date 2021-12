Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (DF) taget sagen om stabiliteten i nogle af husene på Bellahøj op på Københavns Rådhus og stillet nedenstående politikerspørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen

Af Erik Fisker

“Stabiliteten på en række højhuse på Bellahøj er angiveligt i fare og kan evt. betyde at beboerne skal evakueres ifm. orkan. Hvilke initiativer kan og i givet fald vil Københavns Kommune som tilsynsmyndighed iværksætte for at varetage beboernes sikkerhed? Og hvilket ansvar har kommunen i denne sag?”

Som motivation for spørgsmålet henvises til artikel i Brønshøj-Husum Avis, om at en orkan kan betyde at beboerne i SAB´s boliger vil blive evakueret.

Der forventes svar på spørgsmålet inden jul.