Orkan kan betyde evakuering på Bellahøj

Fortsat usikkerhed om stabiliteten på en række højhuse på Bellahøj

Af Erik Fisker

Allerede i september i år kunne administrationsselskabet KAB og det almene boligselskab SAB fortælle beboerne i fem højhuse på Bellahøj, at der er konstateret fejl i de oprindelige beregninger omkring bygningernes stabilitet. Derfor blev der iværksat en nærmere undersøgelse og en vurdering af bygningernes stabilitet. Samtidig blev der opsat måleudstyr i kældrene for at registrere ”usædvanlige” bevægelser.

Det viser sig nu, at eksperterne skal have mere tid før de kan komme med en endelig konklusion, hvilket ifølge en skrivelse til beboerne vil vare omkring en måned. Samtidig er undersøgelsen udvidet til at omfatte alle SAB´s 10 huse på Bellahøj.

Mens det endelige resultat af undersøgelserne og beregningerne afventes, anbefaler eksperterne, at det kan blive nødvendigt at forlade bygningerne, hvis der kommer orkan. Dette vil dog sandsynligvis kræve at der udarbejdes en beredskabsplan for evakueringen af beboerne.

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, der af KAB er blevet sat til at udføre beregninger for stabiliteten for SAB´s højhuse på Bellahøj. Ifølge et opsamlingsnotat af 30. november 2021 fra NIRAS, skrives det der følgende:

” Beregningerne for SAB1 viser, at bygningerne ikke har den normkrævende sikkerhed mht. horisontal stabilitet iht. Gældende norm, da den normkrævende regningsmæssige vindlast i alle de undersøgte tilfælde er større end bygningernes bæreevne”.

Hvad siger Københavns Kommune?

John Steen Johannsen har som beboer og formand for afdelingsbestyrelsen i SAB, afd. Bellahøj I og II anmodet om aktindsigt i korrespondance, mødereferater og øvrigt skriftligt materiale i form af fx notater og telefonnotater, der foreligger i relation til kommunikation mellem Københavns Kommune og KAB/SAB vedrørende statik og stabilitet i bygningerne i Bellahøj I og II.

Afdelingsbestyrelsesformanden udtaler:

– Det er bekymrende, at så vigtige informationer har været så længe undervejs og beboerne får at vide, at de måske skal evakueres uden, at der foreligger en plan.

Der anmodes om aktindsigt for perioden siden juni 2021, hvor KAB/SAB – så vidt afdelingsbestyrelsen er orienteret – første gang oplyste kommunen om, at der kunne være problemer med statik og stabilitet og bygningernes bæreevne og frem til d.d.

Samtidig anmoder John Sten Johansen om at få oplyst, hvilke undersøgelser kommunen vil iværksætte og hvilke yderligere oplysninger, kommunen vil indhente med henblik på at vurdere, om der foreligger fare eller risiko for beboernes sikkerhed i tilknytning til bygningernes stabilitet.

Ved redaktionens slutning kom det frem, at Københavns Kommune havde meddelt, at de ikke giver indblik i kommunens interne overvejelser.

Tirsdag og onsdag i denne uge afholdes informationsmøder for alle beboere.