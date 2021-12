Tak for i år, København.

Det lykkedes overborgmester Lars Weiss at samle et meget bredt flertal på Københavns Rådhus for budget 2022. Foto: ef

Nytårshilsen fra overborgmesteren

Af Lars Weiss (S)

Endnu et år lakker mod enden. Det gør mine dage som overborgmester også. Det har været en stor ære at stå i spidsen for byens udvikling i 2021. Et år, der har været fyldt med håb, store oplevelser og gode tider, men også svære stunder i coronaens skygge.

I et tilbageblik kommer vi ikke udenom, at vi igen i år har gemt ansigtet bag mundbind, stået i kø til utallige coronatests og sendt vores børn i skole på værelset. Vi har bestilt takeaway og set film derhjemme, indtil vi igen kunne komme ud i Københavns pulserende byliv. Den del kan vi takke vaccinerne for. Som månederne gik, blev flere og flere vaccineret, og da sommeren endelig kom, var byen næsten sig selv igen.

Her var København og Parken vært for en gigantisk fodboldfest til EURO2020, som var den største sportsbegivenhed på dansk grund nogensinde. Byen var klædt i rødt og hvidt, og vi støttede Hjulmands drenge gennem tykt og tyndt. Et par uger efter var det regnbuens farver, der indtog Københavns gader under WorldPride & EuroGames. Folk fra nær og fjern kom hertil for at hylde mangfoldighed, kærlighed og inklusion. Den sommer glemmer jeg aldrig.

På trods af coronapandemien er det gået godt i København i 2021. Byen udvikler sig i en positiv retning og topper igen ranglisterne blandt verdens hovedstæder. Vi kan i år bryste os af, at vi bor i verdens bedste by, udnævnt af Monocle, i verdens sikreste by, udnævnt af The Economist, og at Nørrebro er verdens fedeste bydel, udnævnt af Time Out.

Der er samtidig taget en række vigtige skridt i arbejdet med byens langsigtede udvikling. Folketinget har godkendt anlægsloven om Lynetteholm, der er hele fundamentet for at bevare den by, vi kender og elsker i dag.

Lynetteholmen skal beskytte København mod stormflod og skabe forudsætningerne for at huse det voksende antal københavnere med plads til 35.000 indbyggere. Vi har også fået grønt lys til at gøre luften renere over byen med muligheden for skærpede miljøzoner og nulemissionszoner, så de mest forurenende biler kan holdes ud af Middelalderbyen.

På rådhuset har vi styrket kernevelfærden, klimaet og idrætten i Københavns budgetaftale. Vi prioriterer blandt andet folkeskolen, flere varme hænder, hjælp til byens mest sårbare, forbedrede forhold for elbilisterne og nye kunstgræsbaner flere steder i byen.

For mig har det været særligt vigtigt at styrke trafiksikkerheden omkring skolerne, at få flere fattige børn ind i foreningslivets fællesskaber og at få bevaret byens sjæl i byudviklingen. Tre initiativer, der også er sat penge af til i Københavns budget, og som vil kunne mærkes af københavnerne de kommende år.

Når rådhusklokkerne ringer ind til et nyt år, er det ikke længere mig, der skal tegne byens udvikling, men min partifælle Sophie Hæstorp Andersen. Hun har et bankende hjerte for byens udsatte og den grønne dagsorden, og hun vil arbejde for et København, der er mere lige, mere fælles og mere grøn.

Tak for i år, København.

Godt nytår!