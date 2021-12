Nu laves hullerne

Parkeringspladsen forbedres

Af Erik Fisker

På forespørgsel fra Brønshøj-Husum Avis oplyser COOP, at de vil sørge for at reparere hullerne på p-pladsen bag butikken på Frederikssundsvej 324, hvor der gennem mange år har været dybe huller til fare og ulempe for både mennesker og materiel.

– Vi har nu sat arbejdet i gang med at fylde hullerne op, så vores kunder i Fakta kan få en bedre parkeringsoplevelse, når de handler, lyder det fra COOP.

Der vil senere blive etableret 35 helt nye p-pladser i forbindelse med den nye Coop365-butik, der forventes at åbne i sommeren 2023.