Lokale læger vaccinerer nu børn mod corona

Close up of a woman's arm while the vaccine is injected by the doctor.

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden sikrer, at de 5-11-årige nu også kan blive vaccineret mod COVID-19 hos de praktiserende læger. Se her hvor

Af Gitte Ganderup

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået aftalte om vaccination mod COVID-19 i almen praksis af de 5-11-årige.

– Allerede i sidste uge aftalte vi med de praktiserende læger, at de kunne hjælpe med at få vaccineret mod COVID-19. Vi er meget glade for, at denne aftale nu er udvidet til også at omfatte de 5-11-årige, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Det er fortsat frivilligt for den enkelte praktiserende læge, om vedkommende vil deltage, og man vælger selv, hvilken praktiserende læge man bliver vaccineret hos – det behøver ikke være hos patientens egen læge. Men man kan først bestille tid, når invitationen er landet i e-boks.

PLO opfordrer

Formanden for de praktiserende læger i Region Hovedstaden, Peder Reistad, opfordrer alle sine medlemmer til at overveje at tage del i vaccinationsindsatsen.

– Det at vaccinere er en kerneopgave for os praktiserende læger, og vi har i årtier stået for at vaccinere børn mod mæslinger, skoldkopper og andre børnesygdomme. Så det er helt naturligt, at vi nu også deltager i at vaccinere 5-11-årige mod COVID-19. For børnene og deres forældre vil det være nemt og trygt, hvis vaccinationen kan foregå hos deres egen læge eller alternativt i en klinik i samme lokalområde, tæt på hvor de bor. Så jeg vil opfordre alle praktiserende læger i Hovedstaden til at overveje, om ikke de vil tage del i denne opgave, siger Peder Reistad.

Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden opfordrer de praktiserende læger i regionen til at opdatere deres hjemmesider, så det fremgår, hvis de tilbyder vaccination mod COVID-19. Regionen arbejder desuden på sin hjemmeside at tilvejebringe en oversigt over, hvilke almen praksisklinikker, der tilbyder COVID-vaccination.

Lokale læger

I Brønshøj-Husum er der pt syv læger som deltager i programmet. Det er frivilligt hvilken læge man eventuelt vil modtage vaccinen hos og det behøver ikke være hos egen praktiserende læge.

Praksis 201 Præstegårds Allé

Brønshøj Lægeklink Parkstykket 5

Praktiserende- og onlinelæge Frederikssundsvej 192

Amneh Hawwa Klinik i Brønshøj Midtfløjene 16.1tv

Læge Ruth Ertmann Virkefeltet 17

Johan Poulsen Præstegårds Alle 5

Lægerne Virkefeltet Virkefeltet 17

FAKTA

Der er nu åbnet for, at alle borgere fra 5 år og opefter kan blive vaccineret mod COVID-19 ved en praktiserende læge.

Tilbuddet gælder for både 1., 2., og 3. vaccinationsstik. Du skal dog have invitation til vaccination for at kunne bruge tilbuddet.

Herudover kan regionens borgere også blive COVID-vaccineret på et af regionens vaccinationscentre eller hos de to private virksomheder, Copenhagen Medical og Practio, som regionen også har indgået aftaler med.

Hvis du ønsker at blive vaccineret hos en praktiserende læge, så kig på lægens hjemmeside, om klinikken har åbnet for vaccination mod COVID-19.

Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden samarbejder om opgaven.