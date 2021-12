Kan man godt tage til København både arbejde og holde ferie?

SPONSORERET INDHOLD: Er du en af de mange mennesker, som kan arbejde lige præcis, hvor det passer dig? Mange mennesker har en stor frihed i at kunne arbejde fra deres bærbare computer. Nogle vælger at rejse så meget som muligt, andre er mest tilpas derhjemme eller på kontoret. Har du endnu ikke gjort brug af muligheden for at arbejde remote, så kan du jo prøve det herhjemme i Danmark. For eksempel kan du tage en tur til København, hvor du både arbejder lidt og så holder fri. Læs med her.

Af SPONSORERET INDHOLD

Masser af muligheder for ’remote-workeren’

København har masser af forskellige overnatningsmuligheder. Man kan eksempelvis bo på skønne hoteller, hvor der er gode faciliteter til at kunne arbejde fra. Man kan også vælge at leje et værelse eller en bolig i tiden, man er der. Man kan også nyde en lækker kaffe fra en af de mange cafeer, imens man arbejder som ’digital nomad’. Så kan man jo også passende få klaret alt det, der skal ordnes i forbindelse med jobbet og når man kommer tilbage til sin mere faste arbejdsplads. For eksempel, kan det være at lige skal have bestilt nye printerpatroner eller andet til hjemmekontoret.

Oplev mere af Københavns Kommune

Trænger du til at opleve noget anderledes end lige midtbyen af København, så kan du jo tage offentlig transport til andre områder. For eksempel kan du tage på eventyr i Brønshøj-Husum. Her kan du for eksempel nyde en udstilling på Brønshøj Museum. Det kan faktisk være enormt spændende at opleve andre dele i Københavns Kommune end, hvad man plejer.

Hvad sker der i København?

Skal du være i København hen over en weekend, så bør du bestemt tjekke, om der er nogle spændende events, som kunne være interessante for dig. Der sker rigtigt meget i byen, og særligt også indenfor musikkens verden. En lørdag aften med et liveband eller lignende kunne måske være sjovt for dig. Der er skam også noget at se og opleve hele året rundt, så derfor skal man ikke lade sig skræmme af hverken vejret eller, hvilken måned man vælger at besøge byen på. I tiden op til jul, kan man selvfølgelig opleve masser af julestemning i København. Når sommermånederne er fremme, så er der masser af liv og glade dage. København, er altså en oplevelse på alle tider af året.

Lær at have en god work/life/balance

Det kan være en skill at mestre, når man både skal huske at holde fri og arbejde. Det kan derfor være en god idé at få lavet så meget arbejde som muligt til at starte med. Derefter kan man holde helt fri og nyde sine omgivelser og den destination, man befinder sig på. Når du er i København, kan du eventuelt stå tidligere op om morgenen, og så tage på opdagelse senere på dagen. Det handler om at finde en god balance, så man kan nyde godt af begge dele. Én af de store friheder ved at arbejde fra sin computer, er jo at man kan være ude at rejse på samme tid.