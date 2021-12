Kan du leve uden din telefon?

SPONSORERET INDHOLD: Nu om dage er det svært at forlade sin dør uden at tjekke lommerne for, om man har fået sin telefon med. For mange er det svært at forestille sig at leve uden en telefon, idet den blive brugt i både det professionelle og private liv. Men for bare få år siden klarede vi os som mennesker helt fint uden en telefon, så hvorfor kan vi ikke også gøre det i dag?

Med teknologiens udvikling, har mange mennesker fået en fremtrædende online tilstedeværelse. Og det er til en vis grad også telefonens skyld. Med muligheden for at få adgang til internettet til hver en tid, er det svært at undgå sin telefon, ikke mindst fordi telefonabonnementer er blevet utrolig billige med årene. For eksempel kan man få et Oister abonnement her til billige penge.

Fordele ved at lægge telefonen fra sig

Når telefonen ikke er en nødvendighed, så kan man med fordel lægge den fra sig eller endda ”glemme” den derhjemme, når man træder ud ad døren. Når man ikke har telefonen i nærheden, kan man nemlig have en større tendens til at være til stede i det, man er i færd med, hvad enten det er en dyb samtale med en anden person eller noget arbejde, som skal færdiggøres.

Man vil opleve, at man har nemmere ved at koncentrere sig, da mobiltelefonen ofte er forbundet med distraktioner. Sociale medier, beskeder og notifikationer er blot nogle af de ting, der nemt kan tage fokus fra det, man ellers er i færd med. Det er især, fordi telefoner ikke bare er telefoner i dag. De er som små minicomputere, vi tager med os alle vegne, og når man har følelsen af, at man kan lave så mange ting på sin telefon, er det ikke så underligt, at det kan være svært at koncentrere sig.

Fordele ved en smartphone

Før i tiden kunne man stort set kun gøre to ting på en mobiltelefon – man kan kunne ringe og sende SMS’er. I dag kan smartphones meget mere end den gennemsnitlige person, har brug for og det kan både være en fordel og en ulempe. Fordelen ved en fleksibel smartphone, der kan en masse ting, er, at mange forskellige mennesker kan bruge den til det formål, de finder relevant.

Er du for eksempel typen, der er afhængig af den offentlig transport? Så er det smart, at man kan tjekke rejseplaner uanset, hvor man befinder sig. Har man et vigtigt arbejde, hvor man konstant skal være tilgængelig for sine kunder? Så er det utrolig bekvemt, at man kan blive kontaktet til hver en tid. Og hvis man arbejder med de sociale medier eller benytter sig meget af dem, så er det også svært at leve uden en telefon.

At leve med eller uden en telefon er et valg. Det er ikke umuligt at leve uden en smartphone i dag, men fordi den gør mange hverdagsprocesser nemmere tilgængeligt, så kræver det en vis indsats at lægge telefonen fra sig for altid. Men man kan i det mindste lægge den fra sig, når folk omkring dig fortjener din opmærksomhed.