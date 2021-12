Kampen for mere Metro til Brønshøj blev styrket

Hvornår åbner Metroen i Brønshøj? Vi konservative har meldt klart ud, at vi kæmper for en Metro til Brønshøj-Husum. Det belønnede Brønshøj-Husumborgerne os konservative for på valgdagen i november.

Af Jakob Næsager, borgerrepræsentant og politisk leder, C