Jul med Visens Venner Brønshøj

Et sikkert bidrag til julen - skrevet af N. F. S. Grundtvig i 1817. Foto: colourbox

Visens Venner Brønshøj fast i den traditionsrige juleforestilling, der afholdes fredag den 10. december, kl. 19 i Pilegården

Af Erik Fisker

Den danske jul er også digternes jul. De har beriget os med et kæmpe katalog af salmer, viser og sange til enhver julesammenkomst, og de synges med glæde igen og igen. Det er netop denne tra-dition for at synge julesange, som Visens Venner Brønshøj holder i hævd. På viseaftenen kan man lytte til en perlerække af dejlige juleviser, men der bliver også plads til andre viser om nytår og vinter.

Jul i Visens Venner Brønshøj betyder hyggeligt samvær, god stemning – og det store julelotteri.

Aftenens viservært er Yvonne Sundby

Tilmelding til Pia Ejler på mail til fruejler@gmail.com. Forestillingen begynder kl. 19, og dørene åbnes kl. 18, hvor der er fællesspisning. Bestilling af bord og mad sker ligeledes til Pia Ejler. Mad og drikkevarer må ikke medbringes.