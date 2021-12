Onsdag den 16. december fylder tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen 70 år. Han er uddannet skolelærer og har været medlem af Borgerrepræsentationen fra 1978 til 2004 og Københavns overborgmester fra 1989 til 2004

Af Erik Fisker

Jens Kramer Mikkelsen overtog en by, der på mange områder var nedslidt og tynget af en dårlig økonomi. Det er i grad hans fortjeneste, at København har gennemgået en udvikling, der har været præget af dynamik og fornyelse.

Økonomien kom på plads, byen fik en metro og mange byggerier bidrog til at løfte byen som en attraktiv storby.

Da han i november 2004 trak sig fra jobbet som overborgmester, var det for umiddelbart efter at begynde som adm. direktør i Ørestadsselskabet I/S, som i 2007 blev afløst af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, hvor han fortsatte som adm. direktør.

Begge selskaber har haft til opgave at stå for udviklingen af nye bydele – hovedsageligt i Ørestad og Nordhavnen, og salget af grunde medvirkede til at finansiere bygningen af Københavns Metro.

I dag er Jens Kramer Mikkelsen byudviklingsdirektør i byudviklingsselskabet NREP, der blandt andet står for udviklingen/fornyelsen af Tingbjerg med nye boliger m.m.

I 2004 var Jens Kramer Mikkelsen blandt verdens 11 bedste borgmestre, kåret af internetmagasinet City Mayor.

Jens Kramer Mikkelsen har i sit virke som politiker haft overblik samt været initiativrig og loyal overfor København og københavnerne og samtidig en åben og behagelig samarbejdspartner med en utrolig energi.

Jens Kramer Mikkelsen har i en periode i sin barndom boet i Voldparken i Husum og boede i 20 år på Islevhusvej. Han er gift og har tre børn.