Hvor flytter man hen når man ikke længere vil bo i byen?

SPONSORERET INDHOLD: På mange punkter er København byen, hvor man skal være. Det bliver svære og svære at finde boliger, og priserne stiger hastigt. Rigtig mange unge flytter til København første gang, de flytter ud, både fordi det er her de store universiteter ligger, men også fordi at livet i København trækker i dem som er nysgerrige på byens summen. Nogle vælger at blive i København resten af livet, imens andre på et tidspunkt får trang til at søge andre steder hen.

En stor del af dem som bor København, er unge studerende som er flyttet til fra resten af landet af. En stor del af dem er fra Jylland eller Fyn, en god portion af dem er udlændinge på besøg eller som har forelsket sig i den danske hovedstad. En andel er Sjællændere som søger mod hovedstaden.

Måske tænker du, hvad så med Københavnerne?

Ja hvad egentlig med Københavnerne? Hvad betegner en Københavner, og hvor mange år skal man have boet i byen for man kan tillade sig at kalde sig en Københavner.

Rigtig mange unge søger imod hovedstaden, og bosætter sig her når de skal flytte hjemmefra for første gang. Det er et nådesløst boligmarkedet, og de studerende betalerne gerne hele deres SU hver måned for at få lov til at bo i byen. Nogle forelsker sig i byen magiske stemning, og beslutter sig for at blive hele livet. Det er disse som bliver til Københavnere, imens andre på et tidspunkt i deres liv begynder at søge ud af byen igen.

Mulighederne udenfor byen trækker i dem hvis liv ændrer sig

Hvad er det der gør at folk pludselig får en træng til at samle sine ting sammen og forlade den hovedstad, som man som ung kæmper med næb og kløer for at få lov til at bo i?

Helt simpelt er svaret for rigtig mange, at der er aspekter i deres liv der ændrer sig. For nogle er dette karriereændringer, eller det at de skal til at søge et ‘rigtigt’ job efter deres uddannelse. Netop her er det altid en god idé at sørge for, at man er økonomisk sikker. Det er en kæmpe fordel, hvis man som studerende har husket at melde sig ind i en a-kasse, så man kan gøre brug af den, når man skal ud og søge jobs.

Områderne udenfor København byder på ro og afstand

Der ligger mange byer udenfor København, hvor størstedelen af dem har det tilfælde, at de byder indbyggerne på mere plads og mere stilhed end København kan byde på. Byer som Brønshøj, Gentofte, Hellerup, Glostrup osv. Har en god afstand til byen, så man ikke er for langt væk, men er også mere barmhjerte når det kommer til boligmarkedet. Her får du lidt mere for pengene, og mange som udvider familien, vælger at flytte lidt væk for at få mere plads.

Ønsker man at søge endnu længere væk fra København, får man i særdeleshed noget for pengene, hvis man søger imod vest eller syd.