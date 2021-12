HOFOR sænker fjernvarmeprisen med tre pct.

Det bliver lidt billigere at holde varmen, når kulde og mørke sænker sig over København. Foto: HOFOR

- også vand bliver lidt billigere, mens bygassen stiger en smule

Af Erik Fisker

I en tid, hvor alle sukker over stigende energipriser, har HOFOR en god nyhed til sine 625.000 fjernvarmekunder i København. Prisen på fjernvarme sænkes med tre pct. i 2022. Det er der flere årsager til.

For det første har HOFOR succes med at køre en effektiv drift. Den nye biomassefyrede blok på Amagerværket har en særdeles høj effektivitet, og desuden har ikke mindst konverteringen fra damp til vand i fjernvarmen reduceret den mængde fjernvarme, der går tabt under transporten gennem rørene ud til kunderne.

For det andet slår HOFORs flerstrengede forsyning igennem. HOFOR anvender flere brændselstyper til at producere fjernvarmen med, herunder bæredygtig biomasse, der ikke har set de samme stigninger som el og naturgas.

Damp og droner

Den store reduktion af tabet i fjernvarmenettet er primært kommet i hus via dampkonverteringsprojektet, hvor den del af den københavnske fjernvarmeforsyning, der stadig var baseret på damp, gradvist blev konverteret til vand. Projektet afsluttedes i april i år efter mere end ti års indsats. Parallelt har HOFOR arbejdet med at effektivisere fjernvarmenettet bl.a. med droner, der kan finde huller i nettet, så nettabet reduceres. Samlet set er opnået en reduktion af nettabet, der svarer til varmeforbruget i 50-60.000 lejligheder.

Bygassen stiger lidt

HOFOR leverer også bygas til de næsten 300.000 københavnere, der foretrækker at bruge bygas til madlavning. 95 pct. af disse er på Fastpris, og den årlige udgift for en familie stiger i 2022 fra 750 kr. til 825 kr. Bygassen i dag indeholder ca. 60 pct. grøn gas takket være iblanding af biogas fra københavnernes eget spildevand. De få familier, der ikke er på Fastpris, kan spare op til 500 kr. årligt ved at overgå til Fastpris.

4 øre for en liter vand

I København sætter HOFOR vandprisen, inkl. bortledning af spildevand, ned med to pct., og borgerne betaler i 2022 knap fire øre per liter. Det er betydeligt mindre end den gennemsnitlige vandpris i Danmark, som inklusive bortledning af spildevandet er 7,4 øre for en liter. – For den pris får byens 625.000 borgere hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret postevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et stort gode, som mange lande misunder os,” siger Jan Kauffmann, direktør for økonomi og forretning i HOFOR.

HOFOR forventer i de kommende år prisstigninger på vand som følge af såvel klimainvesteringer som renoveringer af vandværker og blødgøring af drikkevandet.

• Fjernvarmeprisen falder med tre pct. i 2022. Det er tredje år i træk, prisen falder

• Prisen på vand inkl. bortledning og rensning af spildevand ændres fra 3,96 øre per liter i 2021 til 3,86 øre for en liter i 2022.

• Fastpris på bygas stiger i 2022 fra 750 kr. til 825 kr.

For en ”model-bolig” bliver den samlede årlige udgift til vand, spildevand, varme og bygas i 2022 stor set uændret i forhold til 2021:

• Ca. 9 – 10.000 kr. for en københavnerlejlighed

• Ca. 24 – 25.000 kr. for et parcelhus