Hjemmetests klar på skolerne den 3.

arkivfoto af Korsasger Skole

Corona Københavns Kommune arbejder efter at alle skolelever får mulighed for at hente tests på skolerne inden den fysiske mødestart den 5. januar

Af Gitte Ganderup

Når skolerne igen er klar til at byde børnene tilbage, bliver det med en række nye tiltag for at alt kan være så normalt som muligt med fysisk fremmøde i klassen.

Et af de nyeste tiltag som børne- og undervisningsministeren fortalte på et pressemøde den 21. december er, at det vil være muligt at få en hjemmetest med hjem fra skolerne for at børnene kan blive testet derhjemme.

Nu fortæller Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning, at målet er at testene er ude på skolerne den 3. januar, så børnene på den måde har mulighed for at være ny-testede, inden de møder i skole igen den 5. januar.

Hjemmetestene er et supplement til den eksisterende indsats.

Der er 40.000 skolebørn i Københavns Kommune og de får alle tilbuddet om at få coronatests med hjem. Der bliver således ikke skelet til hverken smitte- eller vaccinationsstatus ifølge forvaltningen.

Mundbind og visir Den 18. december blev det meldt ud at Folketingets Epidemiudvalg efter indstilling fra Epidemikommissionen havde besluttet at indføre en række tiltag på børne- og undervisningsområdet. Herunder at der udleveres hjemmetests på skolerne. Ministeren understregede, at forældre skal holde sig orienteret på aula.

Men det var ikke det eneste som blev meldt indført. Der indføres blandt andet krav om mundbind eller visir flere steder. Herunder for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmeside.

Der er ligeledes krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.

Derudover har medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler fået ret til at bære visir. Medarbejdere ungdoms- og voksenuddannelser har fået ret til at bære visir eller mundbind.

Ungdoms- og voksenuddannelser omfattes af retningslinjer svarende til det, der er meldt ud for genåbningen af grundskolerne. Det omfatter en anbefaling om to ugentlige screeningstest for elever og medarbejdere.

Anbefaling om organisering af undervisning i faste hold (i det omfang at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.).

Opfordring om fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – herunder afstand mellem medarbejdere, rengøring, udluftning, hygiejne mv.