Historieklubprogram på Brønshøj Bibliotek

Biblioteket kan igen tilbyde et alsidigt program med historien som omdrejningspunkt

Af Erik Fisker

Første arrangement i det nye år afholdes tirsdag den 11. januar, kl. 19 hvor Gitte Redder og Karin Palshøj, to kendte lokale journalister, indleder sæsonen.

De har i anledning af Dronning Margrethes 50 års jubilæum skrevet bogen ” Kongehuset – på arbejde for Danmark”. Vinklen er Kongehusets mangefacetterede arbejdsopgaver i hele verden.

Bogen giver et enestående indblik i den kongelige families mange rejser og statsbesøg, hvor dronningen og kronprinsparret bidrager til at sætte danske værdier som demokrati, frihed og bæredygtighed på verdenskortet. Samtidig fletter forfatterne et halvt århundredes verdenshistorie sammen med dronningens 50 år på tronen.

Storfyrstinden, københavnerne og Ejbybunkeren

Onsdag den 9. februar, kl. 19 kommer Trine Engholm Michelsen og fortæller om sin bog: ”Storfyrstinden – Danmarks ukendte modstandskvinde”.

Få ved, at en af de første og største modstandsmænd var en kvinde. Jutta Graae er ret anonym i Danmarksmodstands- og efterretningshistorie. For hun overholdt nøje sin tavshedspligt: ”Hun vidste det meste, men tav med det hele,” sagde man.

Jutta Graae var en uhyre vigtig modstandskvinde i Danmark og hos de Allierede. I den hemmelige spionverden havde hun tre dæknavne: i Danmark var hun Storfyrstinden, i England Haddock og i Sverige Den Röda Neljika.

Trine Engholm Michelsen er ph.d og forsker ved Forsvarsakademiet.

Tidligere museumsinspektør Lene Floris kommer den 8. marts og fortæller om bogen ”Københavnerne og deres by i de vilde og farverige 1970’ere”.

Bogen går med sine over 250 fotografier bagom de gængse forestillinger og fortæller om de store forskelle, der var på forskellige aldersgrupper, sociale og kulturelle grupper.

Den 27. april, kl. 16.30 indbydes til rundvisning i Ejbybunkeren – bunkeren i vores lokalområde. Ejbybunkeren blev bygget som operationscentral for Københavns luftforsvar på Vestvolden i begyndelsen af den kolde krig.

Vestvolden blev nedlagt som forsvarsværk i 1920, men var i 1950’erne fortsat militært område. Ejbybunkeren blev taget i brug i 1954 og nedlagt som operationscentral i 1971.

Denne rundvisning kræver særskilt tilmelding.

Alle er velkomne, både nye og tidligere medlemmer. Man kan købe medlemskort til hele sæsonen via bibliotekets hjemmeside eller ved at sende en mail til Astrid Dalsgaard Pedersen asdals@kk.dk. Alle arrangementer koster 100 kr., 50 kr. for et enkelt arrangement.