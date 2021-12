Guide: Råd og regler om julegaver

Hvad er byttereglerne og hvad hvis din vare er forsinket?

Af Gitte Ganderup

Det er tid til årets julegaveindkøb. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen har samlet information om byttereglerne, når gaven er købt på henholdsvis nettet eller i en fysisk butik.

Der er også gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, hvis der er ventetid på varen hvilket kan blive relevant i år hvor international handel af flere årsager kan være forsinket.

Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, siger:

– Nogle butikker har meldt, at der er mangel på bestemte varer. Det kan derfor betyde længere leveringstid og ventetid. Spørg butikken, hvornår den forventer at kunne levere varen. Hvis du vælger at forudbestille varen, kan du hæve købet, hvis det viser sig, at varen alligevel ikke kan leveres inden for den aftalte frist eller senest inden for 30 dage, hvis der ikke er aftalt en frist.

Der er forskel på byttereglerne afhængigt af, om du køber gaven på nettet eller i en fysisk butik. Er gaven købt på nettet, er der 14 dages fortrydelsesfrist, fra du som giver af gaven har modtaget varen – medmindre du har aftalt en længere frist med netbutikken. Er gaven købt i en fysisk butik, kan den kun returneres eller byttes, hvis det er aftalt med butikken, da du købte gaven.

Ventetid på varen

Hvis du køber gaven på nettet, så vær opmærksom på, hvad netbutikken skriver om levering. Netbutikken skal levere varen inden for 30 dage, medmindre I har aftalt en anden frist. Hvis netbutikken ikke kan levere varen til den aftalte tid, kan du i sidste ende hæve købet

Netbutikken må som udgangspunkt ikke trække pengene, før varen er sendt. Er varen fremstillet særligt til dig, kan netbutikken dog kræve, at du betaler hele eller dele af beløbet forud. Du skal være opmærksom på, at der kan gælde andre regler for virksomheder, som hører hjemme i et andet EU-land

Hvis du vil købe gaven i en fysisk butik, men butikken ikke har varen hjemme, så spørg, hvor lang ventetid der er på den

Hvis varen er i restordre, og du vælger at forudbestille den, så vær opmærksom på, at du ikke behøver betale, før du modtager varen. Det er altid en god idé at lave en aftale med butikken om, hvor længe du maksimalt skal vente, hvis varen ikke dukker op

Butikken vil som udgangspunkt have 30 dage til at levere en vare, medmindre I aftaler andet

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Bytteregler i fysisk butik

Gaven kan kun byttes eller returneres, hvis det er aftalt ved købet

Du skal kunne fremvise en bon, eller varen skal have et byttemærke

Du skal forvente, at varen skal kunne sælges igen som ny. Den må ikke være brugt, mærker må ikke være klippet af, og emballagen skal ofte følge med varen

En bytteret giver dig ret til at vælge en anden vare i butikken

En returret giver dig ret til at få prisen for varen udbetalt

Du skal overholde den aftalte frist

Bytteregler på nettet

Er julegaven købt på nettet, er fortrydelsesfristen 14 dage, fra giveren af gaven har modtaget varen, medmindre der er aftalt en længere frist

Du skal inden for fristen meddele sælgeren klart og tydeligt, at du vil bruge din fortrydelsesret. Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere varen

Du skal selv betale returportoen, medmindre netbutikken giver gratis returforsendelse

Du har selv ansvaret for gaven, mens du har den og under forsendelsen tilbage til netbutikken

Du må kun prøve gaven, som du kan gøre det i en butik, hvis du vil have alle pengene retur. Er gaven brugt ud over det, skal du selv betale, hvis gaven er forringet i værdi

Pengene for gaven vil typisk blive returneret til giverens konto

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk