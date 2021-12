Fortsat visse aktiviteter i Pilegården

Villaen, det gamle stuehus til Pilegården, stilles vederlagsfrit til rådighed for Rollespilsfabrikken. Foto: ef

- og forsinkelse af det nye kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

Af Erik Fisker

Med den såkaldte Overførselssag 2020-2021, hvor politikerne disponerede over kommunens overskud fra 2020, blev det besluttet på Københavns Rådhus at flytte Kulturhuset Pilegården til Brønshøj Gamle Skole. Flytningen er led i et arealbytte, idet der indrettes tandklinik i en del af Pilegården.

Det er dog muligt at fastholde visse eller alle de tiloversblevne lokaler i Pilegården til kultur- og fritidsformål. Det skyldes, at tandklinikken kun skal bruge en del af ejendommen, og Kultur- og Fritidsudvalget i København har i sidste uge godkendt, at lokaler, der ikke omdannes til tandklinik, kan fastholdes til kultur- og fritidsformål. Dette støttes af både Brønshøj-Husum Lokaludvalg og lokale foreninger.

Lokaludvalget ser det som en afgørende faktor, at der fortsat er kultur- og fritidsaktiviteter i Pilegården, da både Pilegården og udearealerne spiller en vigtig rolle i de lokale bestræbelser for at etablere en ”kulturakse” med fokus på grønt miljø og kulturliv i området fra Brønshøj Torv – Brønshøjvej – Brønshøj Vandtårn.

Ibrugtagning om to år

På samme møde tog det politiske udvalg til efterretning, at der sker en forsinkelse af ombygningen af Brønshøj Gamle Skole til kulturhus. Byggeri København har oplyst, at ombygningen af den gamle skole fra 1901 til kulturhus er forsinket grundet forsinkelser i byggeprocessen, herunder valg af udbudsform og myndighedsbehandling.

Det betyder, at det nye kulturhus først forventes at kunne blive taget i brug i slutningen af 2023 eller i starten af 2024 – det skulle oprindeligt have været i starten af 2023.

Fortsatte aktiviteter i Pilegården:

Kælder: Keramikværksted, motionslokale og gymnastiklokale

Stueetage: Café inkl. køkken, mødelokaler

Villaen: Rollespilsfabrikken