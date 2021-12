Fornyelse og fortætning skrider frem

1.000 nye private boliger på vej i Tingbjerg - både rækkehuse og lejligheder

Af Erik Fisker

Mens det tidligere Lille Torv i Tingbjerg er blevet fuldstændigt ændret med nyt byggeri, nye butikker og private lejligheder, er der nu god gang i den fuldstændige forandring af Store Torv med nedrivning af butiksarkader og byggeri af blandt andet plejehjem, butikker og boliger.

Og omdannelsen/fornyelsen/fortætningen af Tingbjerg fortsætter. Der er i dag ca. 2.400 almene boliger i Tingbjerg og 35 private (Lile Torv).

Planerne regner med 1.000 nye private boliger i Tingbjerg, både som ejer- og lejeboliger.

Med indflytningen/salget af de 8 første rækkehuse er der nu kommet lidt mere gang i de planlagte ca. 400 nye rækkehuse, der skal bygges på nuværende grønne områder.

De mange private boliger skal bidrage til indsatsen for at løfte Tingbjerg og skabe et område, hvor det er mere attraktivt at bo samt skabe et mere blandet byområde, hvor folk blander sig på tværs af bl.a. social baggrund.

Samtidig er det et lovkrav, at andelen af almene boliger i Tingbjerg skal skæres kraftigt ned. Udover byggeriet af private boliger i Tingbjerg sker dette også ved, at der bygges private boliger i Bystævneparken – som i denne forbindelse indgår i samme ”pulje” som Tingbjerg.

Lyse og sunde boliger

Det er gået utroligt hurtigt at få bygget rækkehusene i Tingbjerg, og der har været mange interesserede i at købe et af husene, der er bygget i to størrelser.

Rækkehuset på 84 kvadratmeter kostede 2,5 millioner kr. og det større på 118 kvadratmeter kostede 3,2 millioner kr.

Rækkehusene er svanemærkede, der sikrer et lavt energiforbrug og et sundt indeklima året rundt, og designet af den prisbelønnede tegnestue Vandkunsten i samarbejde med landskabsarkitekterne SLA.

Rækkehusenes relativt beskedne pris begrundes med, at der dels er tale om en slags introtilbud, dels at der er tale om et særdeles hurtigt og effektivt byggeri. Det er planen, at priserne på de kommende rækkehuse skal op i markedsniveau.

Rækkehusene er alle i to plan med 3 eller 4 soveværelser, 2 toiletter, bad, køkken og stue/alrum med udgang til egen terrasse og fælleshavens grønne bakker.

Sælges et rækkehus indenfor 4 år skal overskuddet ved salget deles med Tingbjerg Bydelsforening.

Over hundrede var interesserede i at købe et af de nye rækkehuse i Tingbjerg, men det var ikke nok at lægge pengene på bordet. Potentielle købere skulle ansøge og motivere deres ønske om køb – og bevidst vælge Tingbjerg ”til”.

Det er ejendomsselskabet NREP, der står for opførelsen af rækkehusene og for den videre udbygning i Tingbjerg. Selskabets indsats ledes af Københavns tidligere overborgmester og nuværende byudviklingsdirektør i NREP, Jens Kramer Mikkelsen, med det formål at skabe en langsigtet, bæredygtig og positiv forandring.