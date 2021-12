Flyt til Brønshøj og få græs under tæerne

SPONSORERET INDHOLD: Hvis familien er vokset, og lejligheden i København er blevet for trang, kan det være en mulighed at kigge mod Brønshøj-Husum. Her vælger mange børnefamilier at bosætte sig, og hvis du og din familie også tænker på at flytte ud af byen, så læs med her, hvor vi ser på, hvorfor netop dette område kan være værd at overveje.

At flytte fra lejlighed til hus kan være en stor omvæltning, og der er mange ting, man skal have med i sine overvejelser. Ikke kun bredbånd hastighed det nye sted, men også ting som skole, indkøbsmuligheder, tilstandsrapport og mange andre ting skal man have styr på.

Få græs under tæerne

En af de helt store fordele ved at flytte til et af de mange villakvarterer i Brønshøj eller Husum er muligheden for en have. At kunne få græs under fødderne uden at forlade matriklen er noget, mange sætter pris på, og det giver en stor frihed at kunne lade børnene løbe ud i haven og lege. Mange børn vokser op i lejligheder, hvor far og mor er nødt til at gå med, hvis man skal på legepladsen, men har man muligheden for at flytte i hus venter der altså de små en helt anden barndom med stangtennis, skjul og leg med de andre børn på vejen.

Også for de voksne kan det være en stor kvalitet at have en have. For mange er glæden ved at kunne åbne døren og træde ud på terrassen en sommermorgen uovertruffen, og at drikke sin morgenkaffe til lyden af fuglefløjt kan være næsten uvurderlig. Hvis man har interesse for at dyrke sine egne grøntsager, er der rig mulighed for det, og det kan være til stor fornøjelse for både store og små.

Tæt på byen

Også den korte afstand til København er noget, mange ser som en stor fordel, når de vælger at bosætte sig i Brønshøj-Husum området. Her er tale om en ganske kort køretur for at komme ind til byen, og turen kan tilbagelægges på cykel på kun omkring en halv time. Dermed er der mulighed for at få dagens motion og samtidig spare penge på benzin eller busbillet, og der er altså tale om en win-win situation.

Dermed kan man stadig benytte sig af byens mange tilbud og således få det bedste af begge verdener. I Brønshøj-Husum kan det føles, som om man er kommet til provinsen, men på mindre end en halv time kan man altså være inde i indre København.

Billigere end Gentofte

Der er naturligvis mange steder, man kan bosætte sig, hvis man ønsker at flytte fra en lejlighed og til et hus med have, og mange søger da også mod enten Nordsjælland eller Sydkysten. Især i Nordsjælland er priserne dog væsentligt højere end i Brønshøj og Husum, og her får man altså mere for pengene. Netop pengene kan være et problem, hvis man er relativt nyetableret og har små børn, så også derfor kan det være værd at overveje dette skønne område, som bliver mere og mere eftertragtet i takt med at flere og flere får øjnene op for de mange kvaliteter.