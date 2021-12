Flere konkurs i hovedstaden

På landsplan er der sket en stigning af konkurser på 78,8 procent hvis man sammenligner november 2020 og november 2021

Af Gitte Ganderup

I og omkring København er tallet dog endnu større end på landsplan, der er konkursstigningen nemlig på 159%.

– Især i og omkring København er der mange virksomheder, der har drejet nøglen for sidste gang. En stigning på over 159 procent er resultatet af 469 konkurser i november sammenlignet med samme måned i 2020, siger Bo Rasmussen som er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian

Momslån

Selvom det umiddelbart lyder negativt for erhvervslivet, skal man ifølge Bo Rasmussen være varsom med at være for negativ med udlægningen. Men det kan ifølge direktøren heller ikke helt udelukkes, at der i den næste periode kommer flere konkurser direkte relateret til covid-19.

– Det er en markant stigning igen i november, men om det er en begyndende konkursbølge, eller et udtryk for tilfældigheder, er vanskeligt at sige lige nu. Vi ved, at der stadig er en del virksomheder, der er pressede på økonomien efter corona, og som holdes i live af blandt andet udskudte momslån.

Derfor kan det ikke udelukkes, at en del af stigningen kan relateres direkte til følgerne af corona.

– Vi har tidligere i år set, at en del konkurser er sket i reelt inaktive selskaber, og det er stadig også tilfældet i november, siger Bo Rasmussen.

Experian-direktøren har ikke en konkret forklaring på de regionale forskelle, men han pointerer, at der traditionelt set er flest konkurser i hovedstadsområdet – også relativt set.

Ifølge Bo Rasmussen kan det ikke udelukkes, at iværksætterne i København er mest risikovillige. Den hypotese underbygges af, at iværksætterordningen IVS, der for nylig lukkede, var mest populær i hovedstaden.