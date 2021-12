Flere højhuse skal undersøges

Også AKB´s højhuse på Bellahøj skal undersøges for stabilitet

Af Erik Fisker

Tvivl om stabiliteten af boligselskabet SAB´s højhuse på Bellahøj og de igangværende undersøgelser har som beskrevet i Brønshøj-Husum Avis i sidste uge ført til, at eksperterne anbefaler, at det kan blive nødvendigt at forlade bygningerne, hvis der kommer orkan.

Denne tvivl har nu bredt sig til boligselskabet AKB, der i et brev til beboerne af 2. december, oplyser at AKB havde sat gang i en lignende undersøgelse for at skabe sikkerhed for at AKB ikke er i den samme situation. Denne undersøgelse er nu udvidet til også at omfatte test af konsekvenser ved kraftig vindpåvirkning.

– Bellahøjhusene syner ret ens for det almindelige øje, men til trods for alle lighederne er der alligevel ret store arkitektoniske og konstruktionsmæssige forskelle, og vi er under projekteringen af den igangværende fysiske helhedsplan ikke stødt på udfordringer af den karakter som SAB. Men når det så er sagt, kan vi ikke sidde det overhørig og har selvfølgelig igangsat en lignende undersøgelse. De indledende resultater heraf ventes i starten af januar 2022, forklarer Bjørn Petersen, formand for Boligselskabet AKB, København.

De 28 højhuse på Bellahøj blev bygget i 1950-erne

Husene ejes af boligselskaberne AKB, AAB, fsb og SAB