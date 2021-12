Dette kan du få ud af en dygtig revisor

SPONSORERET INDHOLD: Har du nogensinde overvejet, hvad en revisor kan gøre for din virksomhed? En revisor kan hjælpe dig og din virksomhed med en lang række opgaver, hvor du vil blive præsenteret for nogle af dem i det nedenstående. Dertil vil du også blive klogere, hvorvidt du skal vælge en revisor eller en bogholder, da mange er i tvivl om, hvad forskellen egentlig er på de stillingsbetegnelser.

Af SPONSORERET INDHOLD

De praktiske opgaver

Først og fremmest kan en dygtig revisor hjælpe dig med alle de praktiske og faste opgaver, der vedrører økonomiske henseender i virksomheden. Det kan for eksempel både være årsregnskaber, indberetninger til SKAT og mange andre opgaver. Dette er selvfølgelig noget, som dig og revisoren vil aftale nærmere, når det er passende.

Sparring og rådgivning

Udover de praktiske opgaver så kan revisoren også være den økonomiske sparringspartner, som du altid har manglet. En revisor er nemlig uddannet til at kunne rådgive dig, hvorfor du får en helt ny dimension på, hvad du kan gøre, og hvad du ikke skal gøre. Det resulterer ofte i kloge beslutninger, fordi de tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for virksomheden fra et fagligt og økonomisk synspunkt.

Når man skal træffe økonomiske beslutninger, skal det ikke være på baggrund af tilfældigheder. Det skal være på baggrund af et fornuftigt og ansvarligt økonomisk incitament, der stemmer overens med virksomhedens fremadrettede strategi.

Kan jeg ikke bare vælge en bogholder?

Hvis du udelukkende ønsker hjælp til bogføring, kan en bogholder være nok, men det er sjældent den mest optimale idé. En bogholder er nemlig ikke uddannet til at kunne rådgive – ligesom revisoren er.

En bogholder har altså ikke den nødvendige uddannelse til at kunne tage ansvar og rådgive dig til at træffe de rigtige beslutninger og give dig et fagligt indblik i den viden, der er relevant for at have styr på økonomien.