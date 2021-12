Det perfekte udstyr til skiferien. Komfort og sikkerhed i top.

SPONSORERET INDHOLD: Her finder du hele familiens vintersportstøj, så både børn og voksne kan blive klædt varmt, behageligt og sikkert på til skiferien. Om det er termotøj, lækre skidragter, behagelige sokker, varme vanter eller andet, så har CAMPZ.dk naturligvis samlet det hele for dig her.

Af SPONSORERET INDHOLD

Med funktionerne i venstre side af skærmen kan du enkelt sortere udvalget, så du for eksempel kun ser produkter i relevante størrelser fra jeres foretrukne mærke eller nogen af de andre kriterier, du kan benytte. Uanset din favoritaktivitet så er her et stort udvalg af farver og designs, så der burde være noget til de flestes smag.

Ofte kan du få mange af tingene i forskellige størrelser, så hele familien kan være ens klædt – hvis det altså er muligt at overtale familien til det. Naturligvis er det også op til dig selv, om du vil holde dig til et bestemt mærke, eller om du vil mikse og matche din helt egen stil.

Bedre komfort og bedre synlighed

Funktionerne fra de professionelles sportsudstyr indfinder sig typisk også i udstyr til fritidsbrug efter lidt tid. Derfor har vintersportstøj i dag også mange funktioner indbygget, som ikke bare øger sikkerheden, men også komforten.

Dette betyder ikke blot, at de er fremstillet i lette, behagelige og strækbare materialer, men også at de ofte har indbygget ventilation, som sikrer, at det ikke bliver for varmt eller for koldt om kroppen. En ting er jo at dit tøj naturligvis skal hjælpe dig med at holde varmen, men din krop skal stadig stadigvæk kunne ånde, og når du kommer i gang med at bevæge dig, så skal det også lede den overskydende varme væk, så du heller ikke får det for varmt.

Samtidig skal vintersportstøj også ofte skulle yde anden beskyttelse af for eksempel knæ, ankler og tæer. Du finder udrustning, der kan alt dette, her. En lille ekstrafunktion ved meget af tøjet og andet skisportsudstyr her er, at de nogle gange er designet i ret stærke farver. Disse er ikke nødvendigvis bare et fashion statement, men lige så meget et spørgsmål om synlighed, så du er nemmere at finde i et snehvidt landskab.

Din personlige stil skal også til sin ret

Uanset om en dit tøj er til alpint skiløb, snowboarding eller andet tilsvarende, så kan det ofte benyttes til flere ting, men det er typisk udviklet, så det fungerer ekstra optimalt til netop den brug, det specifikt er udviklet til.

For eksempel vil skitøj til alpint skiløb generelt fint kunne benyttes til langrend. Hvis du køber skibriller, skal du i øvrigt også være opmærksom på, om de passer til din skihjelm. Jo bedre de to dele passer sammen, jo bedre for dig, da de til sammen holder den kolde luft væk fra dit ansigt.

Det kan nogle gange betyde, at du må vælge briller og hjelm i samme mærke, men du vil typisk kunne se eller læse dig frem til, hvad der kan passe sammen. Alternativt kan du vælge en hjelm med briller eller visir, så løser problemet sig selv. CAMPZ har et stort udvalg, så du burde kan finde det, som passer lige dig og din skisport, om det er langrend eller ekstremsport.