Dans med lys i mørket

Bellahøj Friluftsscene er rammen om en lysfest, som du kan være med til at skabe. Lokale frivillige gennemfører et ifølge dem selv helt særligt arrangement for alle som har mod på at trodse mørket og danse sig varme

Af Gitte Ganderup

Nogle kan synes at området om friluftsscenen er mørkt og lidt utrygt, skriver Nanna Gabrielsen som er en af arrangørerne bag lysfesten Lys i Mørket

Festen foregår amfiscenen som på denne aften vil være oplyst af lys og musik. Eventens formål er at skabe glæde og sammenhold i en tid og på et sted, som normalt er mørkt og for nogen forbundet med utryghed – deraf navnet ’Et lys i mørket’.

Musikken leveres af Carbalido og Bow Miller – to lokale DJs som kendt for at spille stille elektronisk musik med et orientalsk tvist. Eventen er støttet af Brønshøj Lokaludvalg, og gennemføres af frivillige fra lokalområdet.

Det er gratis at være med og åbent for alle – børn, unge, voksne og ældre, dem der vil danse og dem der bare vil se på. Der serveres hverken mad eller drikke. Man er velkommen til selv at medbringe siddeunderlag, drikke eller andet, skriver arrangørerne og tilføjer, at man skal huske selv at rydde op, så området efterlades pænt og rent.

Alle opfordres til at medbringe lyssværd, laserhandsker, knæklys, lyshatte, eller andet, som kan bidrage til at skabe lys i mørket.

Lysfesten foregår lørdag d. 18. december kl. 19-21 på Bellahøj friluftsscene. Alle med et åbent sind og en venlig attitude er velkomne Medbring gerne Lys, varmt tøj, dansesko, godt humør og en tømt blære.