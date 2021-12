Borgmesterbesøg i de første rækkehuse

Claus Jørgensen og Klara Thomsen ved spisebordet i det kombinerede køkken/alrum. Foto: Kaj Bonne

Som de første af 400 kommende private rækkehuse i Tingbjerg er 8 rækkehuse klar til indflytning i december

Af Erik Fisker

Blandt de første er Claus Jørgensen og Klara Thomsen samt deres barn på 6 måneder for 14 dage siden rykket ind i et attraktivt rækkehus i 2 plan med terrasse mod et grønt område.

De 8 rækkehuse er bygget nord for Tingbjerg Skole. Familien havde i starten af ugen besøg af ikke mindre end en tidligere, en nuværende og en kommende overborgmester.

– Vi kommer fra en lejlighed på Nørrebro, og det gør mange af de andre nye beboere også, fortæller Claus Jørgensen.

– Det var en god mulighed for os for at få mere plads og adgang til at komme udenfor på terrassen og samtidig skabe gode rammer for vores barn. Det er også mere sikkert for barnet at kunne færdes udenfor, når den tid kommer, fortsætter han.

– Det har også været økonomisk muligt for os at købe rækkehuset i Tingbjerg, og vi regner med at blive boende. Noget der overrasker mig, er den stilhed der er i kvarteret. Det vat vi ikke vant til på Nørrebro, tilføjer Claus Jørgensen.

Familien har købt et af de ”store” rækkehuse på 118 kvadratmeter til 3,2 millioner kr. Sælger de huset inden, der er gået fire år, skal halvdelen af gevinsten tilfalde Tingbjerg Bydelsforening.