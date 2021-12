Boligmarkedet boomer – her er overvejelser, du bør gøre dig, inden du køber

SPONSORERET INDHOLD: Boligmarkedet raser derudaf. Særligt i de store byer er der rift om boligerne, og priserne stiger. Det sætter et pres på markedet og på køberne. Det er i sandhed de hurtige beslutningers tid. Men der er nogle vigtige overvejelser, du bør gøre dig, før du køber.

Af SPONSORERET INDHOLD

Et boligkøb er en stor beslutning. Det er en beslutning, der kommer til at have betydning for dit liv og økonomi i år fremad. Men i disse tider skal man ofte tage virkelig hurtige beslutninger på boligmarkedet. Derfor er det en god idé at forberede sig, inden man går ud og finder drømmehuset. På den måde er du bedre i stand til at tage en hurtig beslutning, hvis drømmehuset pludselig dukker op. Check også denne guide og hjælp til huskøb.

Hvor meget har du råd til at sidde i?

Først og fremmest skal du finde ud af økonomien. Hvor meget har du råd til at købe bolig for? Og ikke mindst, hvad har du råd til at sidde i? En af de største fejl, som nye køber laver, er at sætte sig for dyrt for at have råd til det dyreste hus. Det kan selvfølgelig være en mulighed, hvis drømmehuset er lige til budgettet. Men det betyder, at tingene kun lige kan køre rundt, og at der derfor ikke er meget plads i budgettet til uforudsete udgifter.

Rådighedsbeløbet er derfor utroligt vigtigt at regne med, og ikke blot prisen på huset. Tænk også gerne og de fremtidige udgifter som for eksempel energimærket på din bolig. Det kommer til at have stor indflydelse på dine faste udgifter resten af den tid, du bor der. Derfor kan man overveje at vælge en af de mange nye boliger.

Den bedste finansieringsløsning

Gør dig helt sikker på, hvordan du vil finansiere dit boligkøb, før du bevæger dig ud på markedet. Hvilket lån skal du vælge? Vil du låne i et realkreditinstitut eller i banken? Vej frem og tilbage og gør dig klar over din finansiering så tidligt som muligt.

Tænk fremad

I et boligkøb er det vigtigt at tænke fremad. Man kan hurtigt blive fanget i sine nutidige behov. Det kan være, det er nemt at komme af med din bolig igen på et senere tidspunkt, men det kan også være, at det ikke er. Tænk derefter også på ting som pladsbehov i fremtiden. Er det plads nok eller mulighed for at bygge ud i fremtiden? Generelt er udbygning og renovering store udskrivninger, så gør dig dette klart allerede, inden du køber ny bolig.

Er det et godt tidspunkt?

Uanset hvordan boligmarkedet ser ud, så skal du spørge dig selv, om timingen for dit boligkøb er rigtig. Det skal både være rigtig i forhold til livssituation og økonomiske situation, men også i forhold til markedet. Det kan virkelig betale sig at tage dette aspekt med i sine overvejelser.