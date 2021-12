Bøger til den søde, men sorgfulde juletid

For mange er julen en tid omgærdet af en helt særlig hygge: Når julelysene glimter, maden syder, træet pyntes og gaverne pakkes ind og ud igen

Af Mathias Emil Stenrøs, bibliotekar, Husum Bibliotek

Men for mange er julen også en svær tid, hvor minder om dem, man har mistet, bliver særligt stærke; savnet vokser, sorgen er allestedsnærværende. I den situation kan det virke lindrende at vide, at man ikke er den eneste, der har det sådan. Derfor anbefaler jeg her en række bøger om sorg. Til jer, til os, der finder styrke, støtte og sprog i sorgens spejl.

Mange af os læser for at finde genkendelse i litteraturens skildringer af at være menneske. For når vi genkender os selv i litteraturen, oplever vi samtidig at få anerkendt vores egne erfaringer: Andre har gjort sig de samme tanker som os, oplevet det samme, og dermed står vi ikke alene. Det kan virke lindrende og samtidig fungere som et spejl til selvfortolkning – gennem andres erfaringer kan vi så at sige få perspektiv på vores egne erfaringer.

Bøger man kan tale med

Min far døde pludseligt, da jeg var i starten af mine 20’ere, og dengang søgte jeg genkendelse i litteraturen. Ingen af mine venner havde endnu mistet en forælder, så selvom de lyttede og var omsorgsfulde, manglede jeg nogle at tale med om sorg, om død og om alt det, jeg følte og ikke følte. Nogle, som vidste nogenlunde, hvad jeg gennemgik. Dem fandt jeg i litteraturen. Dem finder jeg i litteraturen.

Fx i Naja Marie Aidts har døden taget noget fra dig så giv det tilbage, som kan beskrives som en mosaik og et opslagsværk af poetiske sorgbeskrivelser. Aidt skrev bogen efter tabet af sin ene søn, og udover egne ord er bogen sat sammen af også andre forfatteres skildringer af det at miste. Som udtryk for, hvordan Aidt i sin sorg søgte og fandt genkendelse i andres sorgskildringer.

Et andet bevægende værk, der tematiserer sorg, er novellesamlingen Velsignelser af Caroline Albertine Minor. I sit altid stilfulde og smukke sprog formår hun stilfærdigt at skildre, hvor mange former sorgen kan tage.

Sorgfulde romaner

Er du mere til romaner, vil jeg fremhæve første bind af Jon Fosses punktum-løse og poetiske septologi Det andet navn om maleren Asles sorg efter tabet af sin hustru. Eller første bind af Karl Ove Knausgårds mere hverdagslige, men samtidig reflekterende Min kamp, som handler om forfatterens forhold til sin afdøde far og til død generelt. Endelig vil jeg anbefale Joan Didions kloge og gribende, men usentimentale selvbiografi Et år med magisk tænkning, som hun skrev efter at have mistet sin mand efter 40 års ægteskab.

Med anbefalingerne og de mange andre bevægende bøger om sorg håber jeg at kunne give andre samme lindrende læseoplevelser, som jeg har haft. Ønsker du flere anbefalinger, må du endelige besøge Husum Bibliotek og spørge bibliotekarerne.

God læselyst og god jul!