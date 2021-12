Alkoholkulturen vender negativt igen

Drikkepres er ikke udbredt på Nørre G men mange af de unge har oplevet det

Af Gitte Ganderup

`Drik mindre – Oplev mere´ var det overordnede tema, da `Fuld af liv´-indsatsen, som Kræftens Bekæmpelse, Statens Institut for Folkesundhed og Trygfonden står bag, rykkede ind på Nørre G torsdag den 2. december 2021 sammen med Lommefilm, som dagen igennem hjalp eleverne med at laver 45 sekunders film om alkoholkultur på deres telefoner.

På tværs af 1. Z var der flere som havde oplevet et drikkepres, lige som der også var nogen som ikke havde. Flere elever talte om at presset for at passe ind i en alkoholkultur var større i folkeskolen end på gymnasiet. En sætning som gik igen var ”jeg drikker ikke lige så meget som de andre”, så spørgsmålet er hvor meget de andre egentlig drikker.

Tidlig debut

Det er under alle omstændigheder sådan at undersøgelser viser, at de danske unge igen og igen topper listen, når det kommer til mængden og debut.

I forordet i rapporten Unges alkoholvaner i Danmark 2019 står der at alkohol er forbundet med mere end 60 forskellige sygdomme samt ulykker og omkring 3.000 årlige dødsfald alene i Danmark. Siden 1988 har alkohol desuden været på WHOs liste over stoffer, der med sikkerhed er kræftfremkaldende for mennesker.

Alkoholvaner grundlægges i ungdommen. Tidlig debut og et stort alkoholforbrug som ung er forbundet med en højere risiko for at drikke mere end andre voksne senere i livet.

Der har de seneste årtier været en positiv tendens, hvor alkoholforbruget blandt danske unge har været faldene, desværre der det ud til at denne positive udvikling er vendt igen. Danmark er fortsat det land i Europa hvor flest unge drikker sig fulde.

Implicit

I gruppen Anna, Elvira og Karla samt et fjerde medlem som ikke ønsker at deltage i artiklen, er der en overordnet positiv oplevelse af alkoholkulturen på Nørre G. Anna fra 1.Z fortæller om hvordan drikkepres foregår:

– Det er et indirekte gruppepres som handler om, at man da lige skal smage. Sådan var det ikke på min efterskole, fortæller hun.

Men de tre piger er enige om, at de ikke har oplevet noget pres på gymnasiet.

– Det betyder ikke så meget, at folk ikke drikker. Der var meget mere allerede i min folkeskole, fortæller Elvira og Karla supplerer:

– Jeg føler ikke, at det er noget som bliver sagt. Det ligger mere implicit fordi de andre gør det.

Pigerne i gruppen bruger temaet om implicit drikkepres og arbejder videre med det i deres lommefilm.

Pres i folkeskolen

Historien om et større pres i folkeskolen gentages af andre elever. Ledelsen på Nørre G kan ikke spore noget pres i deres grundforløbsevaluering, hvor 239 elever svare på hvorvidt de på noget tidspunkt har følt sig presset til at indtage alkohol. 236 svarede nej og tre svarede ja.

– Vi er meget stolte over at se, at stort set ingen føler sig presset til at drikke, fortæller rektor Mette Vedel som også har sikret at Nørre G. indgår i et samarbejde med en række andre ungdomsuddannelser i Storkøbenhavn om at skabe fælles rammer og normer, som kan give ungeliv og fællesskaber uden at alkohol og fuldskabsorienteret festkultur for at blive inkluderet, som der blandt andet står i aftalen.

Ved introfesten var der en vandbar, hvor man kunne få koldt vand. Det var rigtig lækkert fortæller flere elever i 1.Z. Det er da også skrevet ind i aftalen mellem ungdomsuddannelserne, at der skal være alkoholfrie alternativer som mocktails, vand og alkoholfri øl.

Facade

Ved dagens slutning skal alle eleverne i klassen vælge klassens bedste film inden hele årgangen mødes for at se og vælge skolens bedste. De professionelle Lommefilm-folk vælger også en.

Elevernes valg er en film som skifter mellem hvordan fuldskab opleves og hvordan det ser ud. Lommefilms valg er en film som med udgangspunkt i et datingshow, fremlægger facade og virkelighed. Vinderen blandt alle de deltagende skoler kåres i ugen op til juleferien.