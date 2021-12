Afstand på godt og ondt

Skuespilforfatter, George Bernard Shaw sagde en gang: At holde afstand er kulturens hemmelighed.

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brh.

Vores smukke blå planet

• Kan være tjent med, at menneskene tager afstand til den igangværende ulighed

• Kan være tjent med afstand til grådighedens igangværende ødelæggelse af klimaet

• Kan være tjent med, at en nødvendig corona-afstand bliver en afgørende forudsætning for et kommende fællesskab

• Kan være tjent med afstand til *køb og kassér* i tide og utide som et motto for en uhæmmet vækstfilosofi

• Kan være dybt tjent med, at mennesket tager afstand fra den igangværende herskerideologi over alt andet levende på planeten…

Den slags forhåbninger tager jeg med under mit juletræ.

Lige hjemkommet fra et tætpakket Brønshøj Torv, husker jeg en kvindelig præst sige noget i retning af: Lad os med glæde kigge hinanden i øjnene og lad os dyrke lyset. Den opfordring kalder på alt andet end afstand. Vi råbte på lyset – og juletræets tætsiddende lamper hørte os…

Godt solhverv og god julefest.