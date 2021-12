Dans til næste år i stedet

Af Gitte Ganderup

Arrangøreren af Dans med lys i mørket på Bellahøj Friluftsscene den 18. december har netop besluttet at udskyde.

– På grund af de nye udmeldinger i forhold til corona har vi desværre valgt at aflyse vores event ‘Lys i mørket’ – eller rettere; udsætte for vi planlægger stadig at gennemføre men ikke i 2021. Øv!, skriver arrangør Nanna Gabrielsen som arbejder på at finde en ny dato i 2022