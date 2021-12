Julefest i Husum Kirke er aflyst

Af Erik Fisker

På grund af den øgede risiko for smitte med corona, har Husum Kirke set sig nødsaget til at aflyse den annoncerede julefest i kirken for børn og voksne den 28.december.

Det vil være vanskeligt at håndhæve reglerne ved dans om juletræ, spisning, fællessang mv.