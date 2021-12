Årets priser uddelt

Bo Sten Hansen (tv) fik Årets Lederpris og Gustav Wang modtog Årets Idrætspris. Foto: Kaj Bonne

Ved en sammenkomst i sidste uge i Boldklubbens Unions klubhus på Genforeningspladsen uddelte Brønshøj og Husum Forenede Sportsklubber sine årlige priser, Årets Idrætspris og Årets Lederpris.

Af Erik Fisker

Til Årets Idrætspris var indstillet danmarksmesteren Anders Lind fra Brønshøj Bordtennis, Husum Boldklubs kvindeseniorhold samt U19 verdensmesteren i enkeltstart på cykel, Gustav Wang fra Cykelklubben ABC.

Prisen gik til den 18-årige Gustav Wang for at have skabt et helt unikt resultat med et utroligt flot verdensmesterskab. Gustav Wang har ikke sit talent fra fremmede – i 1984 fik hans far, Christian, Årets Idrætspris som cykelrytter. Cykelklubben ABC gennem tiderne leveret flere prismodtagere til den lokale idrætspris, bl.a. Bo Hamburger i 1987, Michael Sandstød i 1992 og Magnus Cort i 2011.

Årets Lederpris gik til Formanden for Boldklubben Union, Bo Sten Hansen, for en imponerende indsats i Union, der i hans formandstid er vokset fra ca. 200 medlemmer til 800 medlemmer, og hvor der er lagt vægt på de fysiske rammer, det sportslige miljø samt evnen og muligheden for at give alle gode oplevelser.

Brønshøj og Husum Forenede Sportsklubber opløses ved årets udgang, da deres hovedopgave med at fordele banetider er overtaget af kommunen. Derfor har Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttet at overtage uddelingen og financieringen af de to priser fra næste år.