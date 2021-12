Året der gik i klik

Tinke & the Winkies vandt 2. pladsen ved MGP 2021. Foto: Carsten Mol/DR

Hvad er blevet læst mest online på bha.dk?

Af Gitte Ganderup

Læserne på Bha.dk har læst rigtig meget om corona og test i det forgange år.

Men der har også været plads til lidt af hvert om MGP hvor Tinke & the Winkies i år tog andenpladsen ved årets fest for børn og deres voksne. Derudover fylder det nye byggeri i Tingbjerg samt andre steder også i læser-statistikken

2021 har også været et år i kommunalvalgets tegn og coronaen er fortsat til stede – opblomstret og udbredt. Men også i byudviklingen og renovering.

Af gode grunde ved vi ikke hvilke artikler som læserne har fundet mest interessante, men vi kan se, hvad I har klikket på. Så her er årets top 10 i klik på bha.dk

10. pladsen indtages af en historie om at der udbydes coronatest på Voldparken 10. Det var pcr-test. Nu til dags kan du ikke blive PCR-testet i bydelen, men du kan få en kviktest i Bystævneparken

9. pladsen er også en coronatest historie. Den handler om at der er mulighed for test på pensionistcenteret i Tingbjerg på Ruten 20. Det er der ikke længere og pensionistcenteret er også på nippet til at blive revet ned til fordel for byfornyelsen.

8. pladsen indeholder en historie om lægen Joen Steendahl som sammen med lægekollega og børneforsker, Ruth Ertmann samt lægesekretæren Susanne Wedell, har åbnet klinik i Tingbjerg. Det har mange sidenhen benyttet sig af og klinikken har også budt ind i indsatsen mod corona til hele bydelen.

7. pladsen indtages af Mosefundet. Foreningen som står bag, i samarbejde med Innovator, det kommende seniorbofællesskab på hjørnet af Ruten og Langhusvej. Man skal være medlem af foreningen for at kunne bo i bofællesskabet der efter planen åbner i 2023.

6. pladsen fortæller at Brønshøj Fysioterapi skal flytte og vi kan også fortælle nu, at de er ved at komme på plads i deres nye lokaler som stadig er i bydelen på Kobbelvænget.

5. pladsen viser de nye rækkehuse i Tingbjerg som blev sat til salg under markedsprisen med en forventning om at de kommende ejere og beboere byder ind i fællesskabet i Tingbjerg. Vi har siden skrevet om et par som er flyttet ind i et af de nye rækkehuse og er glade for det.

4. pladsen indtages af fire piger som tilsammen hed Tinke & the Winkies, da de tog andenpladsen til MGP 2021. Siden har de fire tilsammen været omkring andre bandnavne og det vides ikke i skrivende stund om de stadig spiller sammen men mon ikke.

3. pladsen går til en historie om det lokale testcenter i Bystævneparken. Der var, i modsætning til nu, god plads mellem borgerne der brugte centeret. Historien blev skrevet sidst i maj.

2. pladsen går til en historie som føles som at været skrevet for lang tid siden, men den handler altså om, at man nu kan blive testet med kort vatpind.

1. pladsen indtages også af en coronahistorie. Testcenteret i Tingbjergs Pensionistcenter var i en periode med i et forskningsforsøg som hed Vi tester Danmark. Målet var at finde ud af hvor mange som allerede havde været smittet og testen var en blod-prik prøve der blev testet for antistoffer.