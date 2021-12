Nye brugere i Sognehuset

To af Kulturhuset Pilegårdens foreninger har fundet midlertidigt husly i Brønshøj Sognehus

Af Erik Fisker

Kulturhuset Pilegården har været på jagt efter midlertidige lokaler til sine faste brugere, indtil det nye kulturhus i Brønshøj Gamle Skole er klar til åbning i 2023.

To af foreningerne har indgået aftaler om husly i Brønshøj Sognehus. Det handler om Visens Venner, der holder koncert en fredag om måneden, og Brønshøj Jazzklub, der mødes om traditionel jazz en lørdag om måneden.

– Vi glæder os til at byde velkommen i Sognehuset til flere mennesker, der holder af sang og musik. Sognehuset har allerede en bred vifte af kulturelle tilbud – koncerter, korsang, foredrag, fællessang, højskole, kunstudstilling. For menighedsrådet ligger aftalen i klar forlængelse af intentionerne bag det nye sognehus. Vi vil gerne vende Sognehuset ud mod verden – og Torvet – og fylde det med mangfoldige aktiviteter til glæde for mange. Uanset om de også kommer i kirken eller ej, siger Kirsten Lund Larsen, formand for Brønshøj Kirkes menighedsråd.