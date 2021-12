3 tips til at gøre haven klar til sommer

SPONSORERET INDHOLD: Selvom det i skrivende stund for alvor er blevet vinter, så gør det skam ikke noget allerede at begynde at tænke fremad i forhold til haven. Måske drømmer du om, at der skal gøres noget ekstra ud af haven, når det atter igen er muligt at opholde sig derude?

Måske har du i forvejen en del viden bag dig, måske er du helt ny indenfor denne verden. Der er rigtigt meget at lære, men mange mennesker finder faktisk denne type arbejde enormt givende og spændende. Her i guiden får du nogle tips til, hvad du kan overveje i forhold til din have. Læs med her.

Haver er personlige

Nogle haveejere, går særdeles meget op i deres haver. Nogle på grund af æstetikken, andre på grund af økosystemet, og andre af forskellige grunde. Der findes også mennesker, som egentlig bare lader haven passe sig selv. I Danmark, er haverne særdeles populære om sommeren, og derfor er der også mange, som gerne vil gøre haven til et dejligt sted at være.

1. Hvordan skal DIN have se ud?

Måske tænker du lige nu, at der måske ikke er en grund til at begynde at tænke på havearbejdet allerede. Men faktisk er det sådan, at mange planter og træer faktisk godt kan plantes i vinterhalvåret. Med den forudsætning, at jorden ikke er helt frossen. Drømmer du om at få en flot ligusterhæk for eksempel, så kan dette altså gøres på denne tid på året, hvis forholdende er der til det.

Haven og vinteren

Der er faktisk flere haveopgaver, man kan give sig til når det er vinter i Danmark. For eksempel, kan du jo købe de haveredskaber, du ved, at du mangler når sæsonerne vender. Udover plantning af diverse træer og buske i vinterhalvåret, ja så er der faktisk også andet, du kan foretage dig derude. Du kan for eksempel begynde at luge ukrudtet eller plante forårsløg. Har du nogle buske eller træer, som skal beskæres, kan dette også gøres på denne tid af året. Det er selvfølgelig lige en god idé at tjekke op på de forskellige typer af træer og buske.

Forår i haven

På denne tid af året, er der en del arbejde der kan foretages i haven. Man kan for eksempel begynde at rydde op i bedende. Det er også denne tid på året, hvor man kan klippe græsset for første gang. Ukrudtet kan man også luge, og har man en køkkenhave kan man gøre den klar. Det er desuden denne tid på året, hvor der selvfølgelig også er nogle planter, blomster og lignende som skal plantes. Foråret, byder altså på en hel del opgaver i haven, så du kan være helt sikker på at du heller ikke kommer til at kede dig når denne tid kommer. Og særligt ikke, hvis du gerne vil have haven sommerklar.