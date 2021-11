Visitationszoner i store dele af bydelen

Københavns Politi har på baggrund af den seneste tids overfald besluttet at oprette visitationszoner. Se hvor her

Af Gitte Ganderup

Københavns Politi vurderer, at der er gang i en bandekonflikt mellem to grupperinger. Derfor har politiet nu besluttet at indføre visitationszoner i Brønshøj, dele af Nørrebro, NV og Ydre Østerbro. Visitationszonerne gælder foreløbigt til den 1. december 2021 med mulighed for forlængelse.

De konkrete tilfælde som politiet lægger til grund for indførelsen af visitationszonerne er skud affyret mod en gruppe personer, som opholdt sig ved en kiosk på Ruten i Tingbjerg den 11. november, og den 16. november blev der affyret skud ved en kiosk på Bisiddervej i København NV. I ingen af tilfældene blev personer ramt.

Derudover betragtes de to knivstikkerier i den seneste uge, et på Shell på Frederikssundsvej 174 og et på Kobbelvænget i kiosken i nr 18, ikke som en del af denne konflikt, men Københavns Politi vil ikke udelukke noget, siger de til Brønshøj-Husum Avis.

Visiteringer

I en visitationszone kan politiet foretage kropsvisitationer på stikprøvebasis og undersøge tasker og køretøjer. Det kombineret med en øget polititilstedeværelse i de to områder, gør det mere risikofyldt for de bandekriminelle at være bevæbnet.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi udtaler politidirektør Anne Tønnes bl.a. følgende:

– Vi vil ikke acceptere, at konflikten mellem de to grupperinger udvikler sig yderligere. Derfor har vi taget visitationszonerne i brug som et værktøj til at skabe tryghed for borgerne ved at kontrollere, at bandemedlemmerne ikke færdes med våben i områderne, siger politidirektøren.

Københavns Politi vil i den kommende tid have en øget tilstedeværelse i visitationszonerne fortæller de videre.

– Vi har en bred indsats for at forebygge yderligere bandekriminalitet. Det omfatter – ud over visitationszonerne – også øget patruljering og intensiveret samarbejde med kommunens gadeplansmedarbejdere, boligforeninger og andre aktører i områderne, siger Anne Tønnes.

Hvis man som borger er utryg eller har en konkret bekymring, man gerne vil vende med politiet, kan man altid tage kontakt til sine lokale betjente.

Man kan finde det direkte nummer til den lokale betjent i ens nærområde på www.dinbetjent.dk.

Zonerne

Zone 1

Ruten – Åkandevej – Kildebrøndevej – Smørumvej – Veksøvej – Stenløsevej – Islevhusvej – Marbjergvej – Mørkhøjvej – grønt område langs kredsgrænsen – Hillerødmotorvejen – Ruten.

Zone 2

Nørrebrogade – Jagtvej – Ågade – Bispeengbuen – Borups Allé – Hareskovvej – Utterslevvej – Rådvadsvej – Frederiksborgvej – Rødkløvervej – via stier syd for kredsgrænsen – Lundedalsvej – Tuborgvej – Lersø Parkallé – Rovsingsgade – Hans Knudsens Plads – Borgervænget via cykelsti til – Vognmandsmarken – Bryggervangen – Omøgade – Lyngbyvej – Nørre Allé – Sankt Hans Torv – Fælledvej til Nørrebrogade.