Vinterlys på Husum Torv

Har du set lysene i træerne på Husum Torv?

Af Erik Fisker

I sidste uge tændte den konservative spidskandidat til kommunalvalget i København, Jakob Næsager, vinterlyset på Husum Torv. For en del år siden blev det besluttet at flytte juletræet i Husum fra torvet til en bedre egnet plads i Husum Bypark. Her tændes træet i år den 27. november.

Initiativtager og drivkraft, til også at bidrage til at der kommer lys på Husum Torv, er Lis Søkvist fra Husum, der også gennem mange år også stod for tilplantning og pasning af blomsterkummerne på Husum Torv. Lis Søkvist har været rundt hos de handlende omkring torvet for at samle penge ind til belysningen, der er med til at gøre Husum Torv mere attraktivt og skabe lys i mørket.

Ved lystændingen sang og spillede Musikalliancen og de mange fremmødte børn og voksne fyldte godt på torvet. – Jeg er overvældet over det store fremmøde og tak til alle, der har bidraget til, at vi kan få lys og stemning på Husum Torv, sagde Lis Søkvist i sin velkomst.

Jakob Næsager takkede Lis Søkvist for initiativet og den hyggelige lystænding – inden han måtte skynde sig videre til vælgermødet på Husum Skole.