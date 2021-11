Vil du gerne spare penge på din varmeregning? Læs med her

SPONSORERET INDHOLD: Når vejret bliver koldere og dagene mørkere, så har vi alle en tendens til, at vi skruer helt ekstremt op for varmen. Det kan resultere i, at du står med en meget høj varmeregning, som du ærgrer dig over at skulle betale.

Af SPONSORERET INDHOLD

Heldigvis foreligger der et væld af muligheder, som du kan gøre brug af, hvis du ønsker at mindske din varmeregning og spare penge på langt sigt.

Skru ned for varmen, når det er muligt

Som udgangspunkt er det allerbedst, hvis du er i stand til at holde en jævn temperatur ved at have alle radiatorer tændt, da de bruger samme mængde energi, som hvis du udelukkende har én radiator tændt på højeste niveau.

Alligevel er det væsentligt at påpege, at du bør skrue ned, når det er muligt. Det kan eksempelvis være, at du ikke er hjemme hele weekenden, og der derfor ikke behøves være varme på. Det kan også være, at du får gæster, og så kan du godt skrue en anelse ned for varmen, da mange mennesker samlet på ét sted, får det til at blive varmere.

Skift taget på din bolig

Taber din bolig meget varme gennem taget, kan det være tegn på, at det trænger til en udskiftning. Du kan eksempelvis skifte til et tegltag, som er iblandt danskernes foretrukne valg af tagtype. Vil du blive klogere på denne tagtype? Så læs mere om tegltag hos Dansk Tagbyg. Har du ikke plads i budgettet til at skifte til tegltag, kan et alternativ være at efterisolere loft og tag.

Træk dine gardiner fra og til

Om aftenen bør du huske at trække dine gardiner for, da det er med til at holde på varmen. Ligeledes bør du trække dem fra om morgenen, særligt hvis solen skinner, da du kan øge temperaturen i din bolig ved at byde solstrålerne indenfor.