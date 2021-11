Velbesøgt vælgermøde

Skolebestyrelsen på Husum Skole og Brønshøj-Husum Lokaludvalg holdt i fællesskab vælgermøde sidste tirsdag i aulaen på Husum Skole

Af Erik Fisker

Alle partier på Rådhuset var repræsenteret, og kandidaterne fik 1 minut til at præsentere sig og nævne særlige indsatsområder.

Ikke uventet var de centrale lokale emner metro/letbane/BRT-busser, miljøet i Utterslev Mose og Fæstningskanalen, men også emner som dagtilbud og skoler samt integration og hælp til udsatte blev omtalt.

Næppe mange kunne efter mødet være i tvivl om kandidaternes gode viljer og deres særlige opmærksomhed på bydelen Brønshøj-Husum.

Debatten på mødet blev indledt med tre spørgsmål fra skolebestyrelsen. Det drejede sig om, at omkring en fjerdel af lærerne i København ikke er læreruddannede, at inklusion af elever med særlige udfordringer ikke er uden problemer samt at en del faglokaler er nedslidte.

Kandidaterne var alle enige om, at de rejste spørgsmål var væsentlige og krævede en særlig indsats – fra de folkevalgte.