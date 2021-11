Flere må stemme til kommunalvalget end til Folketingsvalg

Af Erik Fisker

Valgret til Borgerrepræsentationen i København samt Regionsrådet i Hovedstaden har københavnere, der er fyldt 18 år senest på valgdagen og har fast bopæl i København.

For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er det dog en betingelse, at den pågældende har haft 4 års forudgående fast bopæl i Danmark.

Udlændinge på tålt ophold eller udvisningsdømt har ikke valgret.